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Из магазинов Walmart могут изъять товары с советской символикой

22.09.2018 09:11 — Разное | Партизан  
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Американская сеть Walmart намерена отозвать из своих супермаркетов одежду с советской символикой. Товары с эмблемой СССР уже исключены из продажи на сайте компании, сообщило агентство BNS.



Ранее посол Литвы и ряд политиков из других балтийских стран просили Walmart изъять из продажи майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью «CCCР». По их мнению, советские символы «оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток». Руководство Walmart в ответ направила письмо, в котором содержится обещание выполнить эту просьбу в ближайшее время.

Ранее МИД Литвы раскритиковало Adidas за использование советской символики на одежде. Возмущение вызвало красное платье Adidas с надписью USSR и гербом Советского Союза. «Все еще остались те, кто болен "ностальгией по империи"», — отмечалось тогда в сообщении министерства.


 
 
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Американская сеть Walmart намерена отозвать из своих супермаркетов одежду с советской символикой. Товары с эмблемой СССР уже исключены из продажи на сайте компании,...
 
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