|
Из магазинов Walmart могут изъять товары с советской символикой
Американская сеть Walmart намерена отозвать из своих супермаркетов одежду с советской символикой. Товары с эмблемой СССР уже исключены из продажи на сайте компании, сообщило агентство BNS.
Ранее посол Литвы и ряд политиков из других балтийских стран просили Walmart изъять из продажи майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью «CCCР». По их мнению, советские символы «оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток». Руководство Walmart в ответ направила письмо, в котором содержится обещание выполнить эту просьбу в ближайшее время.
Ранее МИД Литвы раскритиковало Adidas за использование советской символики на одежде. Возмущение вызвало красное платье Adidas с надписью USSR и гербом Советского Союза. «Все еще остались те, кто болен "ностальгией по империи"», — отмечалось тогда в сообщении министерства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская сеть Walmart намерена отозвать из своих супермаркетов одежду с советской символикой. Товары с эмблемой СССР уже исключены из продажи на сайте компании,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)