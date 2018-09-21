Из магазинов Walmart могут изъять товары с советской символикой









Ранее посол Литвы и ряд политиков из других балтийских стран просили Walmart изъять из продажи майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью «CCCР». По их мнению, советские символы «оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток». Руководство Walmart в ответ направила письмо, в котором содержится обещание выполнить эту просьбу в ближайшее время.





Ранее МИД Литвы раскритиковало Adidas за использование советской символики на одежде. Возмущение вызвало красное платье Adidas с надписью USSR и гербом Советского Союза. «Все еще остались те, кто болен "ностальгией по империи"», — отмечалось тогда в сообщении министерства.



