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Переговоры Лукашенко и Путина длились более четырёх часов

22.09.2018 09:05 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко и Владимир Путин проводили переговоры более четырёх часов, пишет gazeta.ru. Результаты этих переговоров не разглашаются. После переговоров главы Беларуси и России с официальными заявлениями не выступали.


Фото: president.gov.by

По информации БЕЛТА, после официальной части переговоров главы государств продолжали переговоры "в формате рабочего обеда".

Как сообщалось ранее, основными проблемами, которые планировалось обсудить во время встречи в Сочи, были сфера энергетики и сельское хозяйство


 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин проводили переговоры более четырёх часов, пишет gazeta.ru. Результаты этих переговоров не разглашаются. После переговоров главы...
 
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