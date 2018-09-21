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Переговоры Лукашенко и Путина длились более четырёх часов
Александр Лукашенко и Владимир Путин проводили переговоры более четырёх часов, пишет
Фото: president.gov.by
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Как сообщалось ранее, основными проблемами, которые планировалось обсудить во время встречи в Сочи, были сфера энергетики и сельское хозяйство
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Александр Лукашенко и Владимир Путин проводили переговоры более четырёх часов, пишет gazeta.ru. Результаты этих переговоров не разглашаются. После переговоров главы...
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