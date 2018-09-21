|
Патриарх Кирилл против строительства дешевых деревянных храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VIII заседания Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы затронул новое «направление в храмостроительстве» — «строительство деревянных храмов, причем не только временных, небольших, но и постоянных», сообщает patriarchia.ru.
Признав, что такое строительство «дешевле и быстрее», он при этом заявил, что современный мегаполис не должен застраиваться деревянными сооружениями. По его словам, на фоне современных зданий «недостаточно воцерковленные и недостаточно знающие историю храмоздательства на Руси» люди будут воспринимать деревянные храмы как пережиток прошлого.
Поэтому Патриарх предложил строить храмы деревянные в основном как временные; а в качестве постоянных воздвигать их дозировано и лишь в совершенно конкретных случаях. «Ни в коем случае прагматические соображения, желание построить побыстрее и подешевле не должны уводить нас с траектории, которую мы обозначили в самом начале пути», — заявил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VIII заседания Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы затронул новое «направление в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)