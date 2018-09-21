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Патриарх Кирилл против строительства дешевых деревянных храмов

22.09.2018 09:01 — Разное | Партизан  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VIII заседания Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы затронул новое «направление в храмостроительстве» — «строительство деревянных храмов, причем не только временных, небольших, но и постоянных», сообщает patriarchia.ru.

Признав, что такое строительство «дешевле и быстрее», он при этом заявил, что современный мегаполис не должен застраиваться деревянными сооружениями. По его словам, на фоне современных зданий «недостаточно воцерковленные и недостаточно знающие историю храмоздательства на Руси» люди будут воспринимать деревянные храмы как пережиток прошлого.

Поэтому Патриарх предложил строить храмы деревянные в основном как временные; а в качестве постоянных воздвигать их дозировано и лишь в совершенно конкретных случаях. «Ни в коем случае прагматические соображения, желание построить побыстрее и подешевле не должны уводить нас с траектории, которую мы обозначили в самом начале пути», — заявил он.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VIII заседания Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы затронул новое «направление в...
 
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