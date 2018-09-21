ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Йемену грозит гуманитарная катастрофа

22.09.2018 08:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Арабской стране предрекли вымирание от голода.

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йемен находится на пороге гуманитарной катастрофы, так как ситуация с доступом к продовольствию резко ухудшилась в последние недели. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании в Совете безопасности организации, сообщает агенство «Синьхуа».
Крупная геополитическая игра с непредсказуемым финалом
«Одним словом, все мрачно. Мы проигрываем борьбу с голодом. Мы приближаемся к переломной точке, после которой невозможно будет предотвратить массовые гибели людей из-за голода по всей стране», — предупредил он. Лоукок добавил, что более половины жителей (18 из 29 миллионов) не обеспечены продовольствием, из них восемь миллионов находится в бедственном положении, и им требуется «чрезвычайная продовольственная помощь», пишет Лента.ру.

В ноябре 2017 года ООН предупреждала об угрозе массового голода, который повлечет гибель миллионов человек. Генсек призвал коалицию арабских государств прекратить дальнейшую блокаду Йемена.

В конце июля председатель шиитских повстанцев в Йемене Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны. Он попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады и обеспечить безопасность и стабильность в стране.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.


 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арабской стране предрекли вымирание от голода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Без складок. Избавляемся от носогубной складки с помощью скребка Гуаша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Светлы шлях
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика