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Тарантулы атаковали деревню в Гомельской области

22.09.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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Гнезда крупных пауков стали появляться в жилой зоне рядом с первыми этажами многоквартирных домов в деревне Ударное Лельчицкого района, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Тарантулы атаковали деревню в Гомельской области
Напомним, еще в начале сентября тарантулы были замечены на ферме в агрогородке Дуброва (Светлогорский район). По словам очевидцев, этот вид пауков стали часто замечать на территории животноводческого комплекса.

Ядовитых незваных гостей начали встречать и жители Лельчицкого района: пауки ползают по огородам, сараям, один из них пробрался в дом, а после – в местную школу. По информации ОНТ, жители деревни Ударное видели опасных пауков в медпункте, магазине и на стройке.

Тарантулы редко, но все же встречаются в Беларуси. В Ударное они могли прийти из леса, до которого около 200 метров. Ученые не знают, почему пауки решили "атаковать" деревню, ведь такое поведение им несвойственно. Эти насекомые из-за чувствительности к любым вибрациям должны быть пугливыми.

Сельские власти пока не могут справиться с проблемой. Если ситуация выйдет из-под контроля, могут подключить райцентр.

"Конечно, мы привлечем тех специалистов, которые необходимы, если это действительно пауки, да еще и опасные, ядовитые, конечно, будут приняты меры – это ведь не шутки", - сказал в интервью телеканалу председатель Ударненского сельского исполкома Михаил Бовсуновский.

Защищаться от нашествия тарантулов местным жителям предлагают с помощью отпугивающих репеллентов. В настоящее время в деревне волонтеры ищут гнезда пауков и ловят тарантулов в банки, чтобы потом показать ученым.
 
 
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Гнезда крупных пауков стали появляться в жилой зоне рядом с первыми этажами многоквартирных домов в деревне Ударное Лельчицкого района, сообщили в эфире...
 
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