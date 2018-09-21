Тарантулы атаковали деревню в Гомельской области

Напомним, еще в начале сентября тарантулы были замечены на ферме в агрогородке Дуброва (Светлогорский район). По словам очевидцев, этот вид пауков стали часто замечать на территории животноводческого комплекса.





Ядовитых незваных гостей начали встречать и жители Лельчицкого района: пауки ползают по огородам, сараям, один из них пробрался в дом, а после – в местную школу. По информации ОНТ, жители деревни Ударное видели опасных пауков в медпункте, магазине и на стройке.





Тарантулы редко, но все же встречаются в Беларуси. В Ударное они могли прийти из леса, до которого около 200 метров. Ученые не знают, почему пауки решили "атаковать" деревню, ведь такое поведение им несвойственно. Эти насекомые из-за чувствительности к любым вибрациям должны быть пугливыми.





Сельские власти пока не могут справиться с проблемой. Если ситуация выйдет из-под контроля, могут подключить райцентр.





"Конечно, мы привлечем тех специалистов, которые необходимы, если это действительно пауки, да еще и опасные, ядовитые, конечно, будут приняты меры – это ведь не шутки", - сказал в интервью телеканалу председатель Ударненского сельского исполкома Михаил Бовсуновский.





Защищаться от нашествия тарантулов местным жителям предлагают с помощью отпугивающих репеллентов. В настоящее время в деревне волонтеры ищут гнезда пауков и ловят тарантулов в банки, чтобы потом показать ученым.