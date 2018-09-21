Трамп прокомментировал слухи о своей отставке

Об этом пишет Reuters.





Президент заявил, что из Минюст идет "затянувшееся зловоние", от которого необходимо избавиться.





"В нашем министерстве юстиции работают замечательные люди... Но есть и действительно плохие. Вы помните, что случилось с ФБР. Все они покинули ведомство", - заявил Трамп.





Ранее издание The New York Times сообщило, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа. Сам Розенштейн опроверг информацию из статьи.