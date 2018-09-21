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Лето держалось, сколько могло: на начало следующий недели метеорологи объявили оранжевый уровень опасности

22.09.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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В начале следующей недели в Беларуси будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.

Как сообщают метеорологи, 24 сентября 2018 года ночью и утром по Брестской, а утром и днем по Могилевской, Гродненской и  Минской областям пройдут сильные дожди. Также по Брестской, Гродненской, Могилевской, Минской и Гомельской областям ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В отдельных местах скорость ветра будет достигать 27 м/с. 

В Минске 24 сентября в утреннее и дневное время прогнозируется продолжительный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с (местами – до 25 м/с). Во вторник 25 сентября сильный ветер сохранится. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями  стране объявлен оранжевый уровень опасности.
 
Теги: Минск
 
 
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В начале следующей недели в Беларуси будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.
 
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