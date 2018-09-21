Лето держалось, сколько могло: на начало следующий недели метеорологи объявили оранжевый уровень опасности

Как сообщают метеорологи, 24 сентября 2018 года ночью и утром по Брестской, а утром и днем по Могилевской, Гродненской и Минской областям пройдут сильные дожди. Также по Брестской, Гродненской, Могилевской, Минской и Гомельской областям ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В отдельных местах скорость ветра будет достигать 27 м/с.





Минске 24 сентября в утреннее и дневное время прогнозируется продолжительный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с (местами – до 25 м/с). Во вторник 25 сентября сильный ветер сохранится.





В связи с неблагоприятными погодными условиями стране объявлен оранжевый уровень опасности.