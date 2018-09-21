И года не продержался: начинается суд еще над одним директором

Руководителя задержали сотрудники ГУБОПиК в марте прошлого года в Минске с поличным при получении крупной взятки https://belaruspartisan.by/economic/374454/.





По сообщению пресс-службы МВД, мужчина получил 18 000 евро и 4600 долларов США от представителя одной из прибалтийских компаний. Деньги полагались за благоприятное решение вопроса о заключении договора на годовую поставку в адрес предприятия комплектующего оборудования. В основном речь шла о двигателях к выпускаемым заводом мини-тракторам. Евгений Солнцев был взят под стражу.





Уголовное дело ушло в суд с обвинением экс-директора в совершении преступлений по ч.2 и ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.





Примечательно, что Евгений Солнцев вступил в должность директора завода в августе 2016 года.





ОАО «Сморгонский агрегатный завод» - машиностроительное предприятие, входит в состав холдинга «МТЗ-Холдинг» и специализируется на выпуске малогабаритной техники: мотоблоков и мини-тракторов для выполнения различных сельскохозяйственных и коммунальных работ. Также завод выпускает узлы и детали для тракторов «Беларус», поставляемые на головной конвейер Минского тракторного завода.



