Белгосцирк 22 сентября начинает новую программу – "Цирки мира". В ней принимают участие артисты из США и КНДР, России и Казахстана, Венгрии и Украины, Франции и Беларуси.

И не просто этих стран, но их ведущих цирков – Национального цирка Бухареста, Большого Московского цирка, Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Национального цирка Будапешта, Национального цирка Пхеньяна, Цирка д`Ивер Буглион, Столичного цирка Астаны, Национального цирка Украины…



"Мы специально не стали на этот раз стараться объединять все номера единым тематическим сюжетом", - объяснил, отвечая на вопрос корреспондента www.interfax.by , художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

И действительно, каждый из номеров смотрится отдельно, как нечто целое само по себе. Акробаты, воздушные гимнасты, эквилибры, клоуны, жонглеры, дрессировщики кошек собак, лошадей, львов и тигров, - каждый покажет белорусским зрителям свой взгляд на цирк, свои способности и свою цирковую школу.

В программе нет одного звездного номера, к которому должны подводить все остальные. Каждый из номеров программы "Цирки мира" – это своя история.

Отметим, что программа "Цирки мира", которая будет идти с 21 сентября по 9 декабря, открывает юбилейный, 60-й сезон Белгосцирка. Директор учреждения культуры Владимир Шабан пообещал, что весь сезон обещает быть не менее ярким и насыщенным, чем эта программа.



К слову, на первые, премьерные показы, билеты в Белгосцирк были уже раскуплены. А почетными гостями премьеры стали гендиректор и худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, народная артистка СССР, директор Национального цирка Украины Людмила Шевченко и министр культуры Венгрии Петер Фекете.

"Мы должны быть создателями и хранителями традиций в цирке. Как бы мы не хотели, в мире существует только две основных цирковых школы – русская и китайская. А есть разрушители – те, кто обременен какой-то властью и пытается что-то разрушить. Такова жизнь",-- рассуждал М.Никулин.



"Поэтому чем крепче дружба между украинским, белорусским, российским, казахским цирком, таджикским, узбекским, тем лучше будет всем нам", - заключил он, отвечая на вопрос www.interfax.by о взаимодействии разных цирков мира и его взаимоотношениях с Белгосцирком.



















Использованы фото и видеоматериалы sb.by, minsknews.by, sputnik.org