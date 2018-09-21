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"Самый опасный объект города". В Могилеве годами пытаются навести порядок в гаражном кооперативе

22.09.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Развалины, частично превратившиеся в ночлежки — так описывают сегодня жители один из гаражных кооперативов Могилева. При этом боксы не подпадают под новый закон о ветхом жилье, после выхода которого судьбу заброшенных домов по всей Беларуси решают местные власти. Госконтроль предлагает внести поправки, люди — решить все по закону.

О разрастающейся проблеме стали говорить еще пять лет назад: в плачевном состоянии здесь было около тысячи боксов. Еще полторы — приближаются к этому состоянию. Жители Могилева кооператив «Спутник-2008» называют кладбищем гаражей, госконтроль — самым опасным объектом в городе.

История «Спутника» тянется еще с 1970-х, когда автомобиль был скорее роскошью, чем средством передвижения. Горожане всеми путями стремились раздобыть место для своих «Жигулей» или «Запорожца». Потом освободились 2,5 тысячи боксов. Их владельцы даже не застали момент формирования именно кооператива в 2008 году, просто перестали пользоваться и пропали.

В администрации района уверяют: делают все, что могут. Сейчас, например, собирают сведения о бывших хозяевах. А пока готовы помочь техникой — раза два-три в год, когда в «Спутнике» объявят субботники.

Были уже в кооперативе инциденты и с так называемым «самовольным захватом земель». Когда желающие отремонтировать и занять разваливающийся гараж в какой-то момент сталкивались с родственниками бывших владельцев, которые предъявляли свои права

Новый указ о ветхих и пустующих домах, подписанный в начале сентября, серьезно облегчил процедуру наведения порядка на земле. Согласно документу, пустующей признают ту постройку, в которой никто последние три года не живет ни одного дня. Это фактически отменило годы поиска хозяев и сотни запросов в милицию, БТИ, налоговую, социальные службы. Похожего решения ждут и здесь. Каждый раз споры и вопросы «что делать?» становятся все эмоциональнее во время коллективного погашения штрафов за грязь. А их делят на всех, в том числе добросовестных участников кооператива.

 
Теги: Могилев
 
 
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Жители Могилева кооператив "Спутник-2008" называют кладбищем гаражей.
 
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