На Быховщине активно убирают кукурузу на силос труженики ОАО «Володарский», ОАО «Обидовичи», филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ», ОАО «Быховский», филиала СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Воронино», ОАО «Новобыховский» и ОАО «Следюки».

















Известно, что кукуруза — высокорентабельная, стратегическая сельскохозяйственная культура, от урожайности которой во многом зависит успешная работа животноводов. Хорошо вызревшая, она полезна белками и углеводами для крупного рогатого скота, повышает молочную продуктивность дойного стада. Кроме того, кукурузная масса при соблюдении технологии ее закладки хорошо и довольно долго хранится.

По информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, в нашем районе это однолетнее высокорослое растение занимает площадь около 6 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже убрано более 1,5 тысячи гектаров при средней урожайности 200-220 центнеров, что весьма неплохо. Уже собраны 32 тысячи тонн зеленой сочной массы, что дает основание быть уверенными в выполнении плана по заготовке кукурузного силоса.

Среди хозяйств района в уборке кукурузы лидирует ОАО «Воронино», а в самом хозяйстве наиболее успешно трудится тракторист-машинист Виталий Левачков, который на кормоуборочном высокопроизводительном комплексе КВК-800 уже измельчил более 3,5 тысячи тонн зеленой массы кукурузы. И в трудовом соревновании среди механизаторов Могилевщины, убирающих названную культуру, достиг наивысшей производительности труда.

Механизатор из года в год показывает стабильно высокие результаты. По его словам, рабочий день у него начинается в 7 утра и заканчивается с заходом солнца. Технических неполадок практически не бывает, на условия труда тоже не жалуется. Прямо в поле привозят калорийные горячие обеды и ужины, которые приготовлены по-домашнему вкусно.

Главный агроном ОАО «Воронино» Инесса Поклад говорит, что кукуруза в этом году хорошо уродила. Ее высота достигает двух и более метров. Средняя урожайность составляет 250 ц/га, а на одном из семи полей, расположенном вблизи урочища «Добужа», — почти 300 центнеров на круг.

Кузова машин измельченной массой заполняются быстро. К отвозке подключены и трактора со специальными прицепами. Всего задействованы восемь единиц техники, поэтому уборочный конвейер не прерывается ни на минуту.

Главное условие заготовки качественного силоса — быстрое заполнение подготовленных под него траншей. Вот и стараются, соблюдая технологию закладки, своевременно наполнять их. Всего в хозяйстве планируют заложить на корм скоту не менее 15 тысяч тонн питательной силосной массы, а закончить уборку к середине октября.

Вообще хозяйству нужно убрать 700 гектаров кукурузы, из которых 150 – на зерно. И этот результат будет достигнут, уверен его руководитель Анатолий Тумаков. Как и в том, что заготовленного силоса вполне хватит на весь период зимне-стойлового содержания общественного поголовья скота.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.