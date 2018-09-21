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Быховское отделение Департамента охраны отметило 55-летие со дня образования

22.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Сова с ключом в клюве на фоне щита с мечом. Каждый элемент на шевронах этих сотрудников символичен. Зоркость, надежность, оперативность, быстрота реагирования, бдительность в любое время суток. Таковы их профессиональные качества.

Быховское отделение Департамента охраны отметило 55-летие со дня образования


Быховское отделение Департамента охраны отметило 55-летие со дня образования


Быховское отделение Департамента охраны отметило 55-летие со дня образования


Быховское отделение Департамента охраны отметило 55-летие со дня образования


Быховское отделение Департамента охраны отметило 55-летие со дня образования

Служители закона, блюстители правопорядка отметили юбилейную дату — 55-летие со дня образования Быховского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Штат подразделения немногочислен, а небольшой актовый зал практически полон. Отсутствуют разве только те, кто в праздничный день несет службу.

Собравшиеся в приподнятом настроении: поздравления принимать всегда приятно.

Быховское подразделение на хорошем счету. Главное – не растерять позиций, сохранить и приумножить лучшие традиции сержантского, офицерского составов, а также гражданского персонала. Таков лейтмотив поздравительного слова начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александра Шепелева.

Сегодня подразделение – мобильная, высокоорганизованная, технически оснащенная, отлично вооруженная служба. А его сотрудники способны на высоком уровне выполнять поставленные задачи. Это подчеркнул начальник отделения охраны Сергей Бацевич, обращаясь к сослуживцам.

Заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома Николай Назарчук отметил: сотрудники милиции и Департамента охраны всегда идут плечом к плечу. Так и должно быть. Ведь задача – сохранение благополучия людей – для всех едина.

В этот день добрые слова были еще и награждением подкреплены. Грамота отдела внутренних дел райисполкома вручена прапорщику милиции Андрею Парфенову. Грамотой Быховского отделения Департамента охраны МВД РБ награжден Александр Каманский. А благодарность объявлена Светлане Улитенко и Юрию Кузнецову.

Коллективное фото на память о юбилейном дне рождения — и вновь на службу.

Всегда на посту, всегда на страже. А значит, земляки под надежной охраной!

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
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Сова с ключом в клюве на фоне щита с мечом. Каждый элемент на шевронах этих сотрудников символичен. Зоркость, надежность, оперативность,
 
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