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В Беларуси с февраля 2018 года зарегистрировано меньше 200 случаев кори

22.09.2018 10:33 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси с февраля 2018 года зарегистрировано меньше 200 случаев кори
Фото из открытых источников

В период с февраля 2018 г. во всех регионах Республики Беларусь зарегистрировано 189 случаев кори. В подавляющем большинстве – это завозные случаи и случаи у контактных с заболевшими лицами», - сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

В Беларуси с февраля 2018 года зарегистрировано меньше 200 случаев кори В Украине с начала года от кори умерли 12 человек

В центре отмечают, что наличие множественных заносов и небольшое количество случаев свидетельствуют: в нашей стране благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения республики. 

85% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.

Рекомендации ведомства при планировании поездок за границу:

  • Уточните ваш прививочный статус против кори и, при необходимости, сделайте профилактическую прививку.
  • Вам не надо делать профилактическую прививку против кори перед выездом за рубеж, если имеются сведения о двух прививках против кори или вы болели корью (имеются достоверные сведения в медицинской документации). 
  • Вам целесообразно сделать профилактическую прививку против кори перед выездом за рубеж, если вы не болели корью или у вас отсутствуют данные о прививках против кори или имеются сведения только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет). 
  • В случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), следует немедленно обращаться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь и акцентировать внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран.
 
 
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Большинство случаев завоза болезни связаны с пребыванием граждан в Украине. Зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинцев, приехавших в нашу страну.
 
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