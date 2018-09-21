В Беларуси с февраля 2018 года зарегистрировано меньше 200 случаев кори

В период с февраля 2018 г. во всех регионах Республики Беларусь зарегистрировано 189 случаев кори. В подавляющем большинстве – это завозные случаи и случаи у контактных с заболевшими лицами», - сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
В центре отмечают, что наличие множественных заносов и небольшое количество случаев свидетельствуют: в нашей стране благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения республики.
85% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.
Рекомендации ведомства при планировании поездок за границу:
- Уточните ваш прививочный статус против кори и, при необходимости, сделайте профилактическую прививку.
- Вам не надо делать профилактическую прививку против кори перед выездом за рубеж, если имеются сведения о двух прививках против кори или вы болели корью (имеются достоверные сведения в медицинской документации).
- Вам целесообразно сделать профилактическую прививку против кори перед выездом за рубеж, если вы не болели корью или у вас отсутствуют данные о прививках против кори или имеются сведения только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет).
- В случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), следует немедленно обращаться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь и акцентировать внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран.