В Беларуси с февраля 2018 года зарегистрировано меньше 200 случаев кори

В период с февраля 2018 г. во всех регионах Республики Беларусь зарегистрировано 189 случаев кори. В подавляющем большинстве – это завозные случаи и случаи у контактных с заболевшими лицами», - сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

В центре отмечают, что наличие множественных заносов и небольшое количество случаев свидетельствуют: в нашей стране благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения республики.

85% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.

Рекомендации ведомства при планировании поездок за границу: