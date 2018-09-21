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«Тихая воля»
22.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Агрогородки в Беларуси стали появляться чуть больше десяти лет назад в рамках законопроекта «Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы». Новый статус получили одиннадцать населенных пунктов нашего района. О буднях и праздниках агрогородков, их жителях мы рассказываем на страницах нашей газеты в новом проекте. На этот раз приглашаем вас в Тиховолю.
Агрогородок расположен в красивейшем уголке Беларуси – Беловежской пуще, в 26 километрах от города Свислочи.
Исследователи считают, что название населенного пункта образовано от двух слов: «тихая воля». В 1897 году деревня входила в состав Масевской волости (Польша), в ней насчитывалось 77 дворов и 537 жителей. Здесь действовали своя православная церковь, народное училище, работал питейный дом.
Председатель сельсовета с большой теплотой отзывается о жителях агрогородка. Местные жители любят свою малую родину, заботятся о своих подворьях, содержат их в порядке.
Людмила БАЛЫШ.
Фото автора.
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Агрогородки в Беларуси стали появляться чуть больше десяти лет назад в рамках законопроекта «Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010...
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