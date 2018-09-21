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«Тихая воля»

22.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Агрогородки в Беларуси стали появляться чуть больше десяти лет назад в рамках законопроекта «Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы». Новый статус получили одиннадцать населенных пунктов нашего района. О буднях и праздниках агрогородков, их жителях мы рассказываем на страницах нашей газеты в новом проекте. На этот раз приглашаем вас в Тиховолю.

 

Агрогородок расположен в красивейшем уголке Беларуси – Беловежской пуще, в 26 километрах от города Свислочи. 

 

Исследователи считают, что название населенного пункта образовано от двух слов: «тихая воля». В 1897 году деревня входила в состав Масевской волости (Польша), в ней насчитывалось 77 дворов и 537 жителей. Здесь действовали своя православная церковь, народное училище, работал питейный дом.
Статус агрогородка населенный пункт получил в 2009 году. Сейчас Тиховоля находится в составе Добровольского сельского совета.
Восемь последних лет его возглавляет Виктор Филинович, полтора года как его помощником и правой рукой является управляющий делами Ирина Горденя.

Председатель сельсовета с большой теплотой отзывается о жителях агрогородка. Местные жители любят свою малую родину, заботятся о своих подворьях, содержат их в порядке.

«Тихая воля»

 
– В агрогородке две улицы: Центральная и Молодежная. По состоянию на начало текущего года в населенном пункте насчитывается 62 двора, в которых проживает 131 человек. Из них 86 – люди трудоспособного возраста, 33 – пенсионного и 12 детей. Трудоспособное население в основном трудится в Бровском и Язвенском лесничествах. Некоторые заняты в сельском хозяйстве. С недавних пор – это территория УСП «Совхоз «Вердомичи».


Из объектов соцкультбыта в агрогородке имеются пункт почтовой связи, магазин, сельский филиал-клуб, библиотека.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
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Агрогородки в Беларуси стали появляться чуть больше десяти лет назад в рамках законопроекта «Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010...
 
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