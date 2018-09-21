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«За клюквой ходят даже милиционеры после дежурства», - признаются ольманцы
22.09.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Столинском районе собранная в осенний период клюква – год кормит.
Деревня Ольманы находится рядом с белорусско-украинской границей. Это пограничная зона, и на дороге у деревни Ямное надо показать паспорта пограничникам.
Сезон клюквы в этом году на Брестчине открыли 24 августа, с той поры ольманцы ходят в болото, как на работу, каждый день.
Ольманские болота – заказник республиканского значения
- Болото нас кормит, - объясняют местные жители. - Работы в колхозе нет, да и платят там не очень. С утра люди выправляются за клюквой и проводят 5-6 часов за её сбором.
- За клюквой ходят все, даже милиционеры после дежурства, – рассказывают ольманцы, - это хороший приработок. Только не надо лениться. За сезон каждый может собрать пару тонн ягод и заработать даже на автомобиль.
К болоту едут на любом транспорте
В этом году было сухое лето
Люди приезжают на легковушках, телегах, на велосипедах. Оставляют транспорт у края болота, далее несколько километров до ягодника идут пешком, затем тяжёлый мешок с собранным урожаем тащат обратно.
На болоте
Скупщик клюквы. В Хороший день люди могут сдать более 5 тонн ягоды
Скупщики целебной ягоды располагаются на тропинках, ведущих к болоту. Один из них, Николай, рассказывает, как собирают клюкву:
- Собирают по-разному, кто просто руками, а кто и специальным комбайном-гребёнкой, но его вам не покажут, таким способом собирать ягоды в Беларуси запрещено.
На кочках клюква
- Те, кто по 20-30 килограмм за день собирает, настоящие трудяги, - продолжает наш собеседник. - А есть такие приятели, которые пару килограмм ягод на бутылку нарвут и довольны.
В начале сезона за килограмм клюквы предлагали 1,5 рубля. Но люди, услышав такую цену, улыбались и уходили.
- В среднем будем предлагать 3 рубля за кило, но тут рынок цену диктует, –объясняет Николай. - Могут минчане приехать и предложить более высокую цену.
Во второй половине дня к заготовителям из разных концов выходят ольманцы с тяжёлыми мешками за спиной. В хороший день люди могут сдать 5-6 тонн ягоды. Собирать клюкву будут до декабря, но с каждым днём за болотной ягодой надо будет идти всё дальше.
Женщины несут тяжёлые мешки с собранной ягодой по нескольку километров
Три рубля за кило - хорошая цена
Столько килограмм ягоды сдали
- В конце сезона, некоторые остаются даже ночевать в болоте, – рассказывает Николай, - чтобы больше ягоды собрать и время на пешую дорогу не тратить. Так и живём.
За сезон можно за клюкву купить подержанный автомобиль или сделать ремонт в доме
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В Столинском районе собранная в осенний период клюква – год кормит. Деревня Ольманы находится рядом с белорусско-украинской границей. Это пограничная зона, и на...
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