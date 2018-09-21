«За клюквой ходят даже милиционеры после дежурства», - признаются ольманцы

В Столинском районе собранная в осенний период клюква – год кормит.



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Деревня Ольманы находится рядом с белорусско-украинской границей. Это пограничная зона, и на дороге у деревни Ямное надо показать паспорта пограничникам.

Сезон клюквы в этом году на Брестчине открыли 24 августа, с той поры ольманцы ходят в болото, как на работу, каждый день.



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Ольманские болота – заказник республиканского значения

- Болото нас кормит, - объясняют местные жители. - Работы в колхозе нет, да и платят там не очень. С утра люди выправляются за клюквой и проводят 5-6 часов за её сбором.

- За клюквой ходят все, даже милиционеры после дежурства, – рассказывают ольманцы, - это хороший приработок. Только не надо лениться. За сезон каждый может собрать пару тонн ягод и заработать даже на автомобиль.



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К болоту едут на любом транспорте



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В этом году было сухое лето

Люди приезжают на легковушках, телегах, на велосипедах. Оставляют транспорт у края болота, далее несколько километров до ягодника идут пешком, затем тяжёлый мешок с собранным урожаем тащат обратно.



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На болоте



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Скупщик клюквы. В Хороший день люди могут сдать более 5 тонн ягоды

Скупщики целебной ягоды располагаются на тропинках, ведущих к болоту. Один из них, Николай, рассказывает, как собирают клюкву:

- Собирают по-разному, кто просто руками, а кто и специальным комбайном-гребёнкой, но его вам не покажут, таким способом собирать ягоды в Беларуси запрещено.



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На кочках клюква

- Те, кто по 20-30 килограмм за день собирает, настоящие трудяги, - продолжает наш собеседник. - А есть такие приятели, которые пару килограмм ягод на бутылку нарвут и довольны.

В начале сезона за килограмм клюквы предлагали 1,5 рубля. Но люди, услышав такую цену, улыбались и уходили.

- В среднем будем предлагать 3 рубля за кило, но тут рынок цену диктует, –объясняет Николай. - Могут минчане приехать и предложить более высокую цену.



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Во второй половине дня к заготовителям из разных концов выходят ольманцы с тяжёлыми мешками за спиной. В хороший день люди могут сдать 5-6 тонн ягоды. Собирать клюкву будут до декабря, но с каждым днём за болотной ягодой надо будет идти всё дальше.



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Женщины несут тяжёлые мешки с собранной ягодой по нескольку километров



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Три рубля за кило - хорошая цена



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Столько килограмм ягоды сдали

- В конце сезона, некоторые остаются даже ночевать в болоте, – рассказывает Николай, - чтобы больше ягоды собрать и время на пешую дорогу не тратить. Так и живём.



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За сезон можно за клюкву купить подержанный автомобиль или сделать ремонт в доме



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59063.php

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