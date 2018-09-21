"От некоторых сумм у таможенников округлялись глаза". В Минск привезли экспонаты на миллионы евро

Клинописные таблички возрастом 4−5 тысяч лет, свитки с Мертвого моря, фрагмент Старого Завета, написанный во втором столетии нашей эры, Библии, которые печатали Гутенберг, Лютер и Скорина, — в Минск на выставку «Беларусь і Біблія» приехали экспонаты, которые стоят много миллионов евро в денежном выражении и не имеют цены в культурном. TUT.BY побывал в Национальной библиотеке накануне открытия выставки. Рассказываем, чем она уникальна.



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часть экспонатов за сутки до открытия выставки можно было увидеть в Бресте

«Привезти Александрийский кодекс не разрешило британское правительство»

Выставка «Беларусь і Біблія» будет проходить с 20 сентября по 21 октября в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси (НББ) в Минске. На ее подготовку у команды библиотеки ушло больше года.

— Мы хацелі паказаць беларусам багацце кніжнай спадчыны сусветнай значнасці, — рассказывает заместитель директора библиотеки Алесь Суша. — Раней яшчэ нідзе ў Еўропе не экспанавалася ў адным месцы столькі помнікаў такой значнасці.



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Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси по научной работе Алесь Суша

Экспонаты для выставки «собирались» по разным коллекциям из разных городов и стран. В основном они приехали из США, Великобритании, Израиля, Южной Кореи. Также есть книги из России и из собственных фондов НББ.

Некоторые экспонаты, как, например, Тора из Китая, выставляются впервые за свою 250-летнюю жизнь. Это стало возможно благодаря партнерству с Группой исследования рукописей из США.

— З групай даследаванняў рукапісаў мы наладзілі кантакт летась, калі святкавалі юбілей Скарыны. Падчас імпрэзаў пазнаёміліся са Скотам Кэралам, які кіруе гэтай групай і з’яўляецца знакамітым даследчыкам у галіне біблейскай археалогіі.



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По словам Алеся Суши, именно Скотт Кэрролл помог наладить контакты с коллекционерами и заполучить экспонаты, которые сотрудники библиотеки давно мечтали привезти в Беларусь.

— Калі мы думалі над канцэпцыяй выставы, разважалі, якія помнікі гіпатэтычна можна прывезці. Паверце, многія рэчы, пра якія мы толькі марылі, рэальна спраўдзіліся. Напрыклад, папірус з фрагментам тэксту другой кнігі Старога Запавету «Выхад» — ён самы старажытны ў свеце. Альбо прывезены з Кітая світак Торы. Раней іх прыезд у Мінск быў проста фантастыкай.



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Хотя привезти на выставку удалось не все, что хотелось или о чем даже предварительно договаривались. Это зависело не только от владельцев памятников.

— Мы цудоўна разумелі, што не ўсё рэальна зрабіць і ахапіць сваімі сіламі. Напрыклад, марылі прывезці Александрыйскі, ці Сінайскі, кодэкс, які захоўваецца ў Брытанскай бібліятэцы і не перамяшчаецца нават у іншы горад. Але супраць былі нават не ўладальнікі такіх помнікаў, а ўрады некаторых краін. Ёсць такія прыклады з ЗША, Вялікабрытаніі і іншых.



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Практически каждую ночь перед началом выставки Алесь Суша бывал в Национальном аэропорту, чтобы встретить ценный груз. У некоторых сотрудников белорусской таможни, вспоминает Алесь, страховые суммы экспонатов вызывали удивление. Они стремились быстрее передать их коллегам, более высоким по должности. Конкретную стоимость экспонатов выставки замдиректора не называет. Говорит лишь, что это много-много миллионов евро.



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Индийская Тора

Как такую дорогостоящую выставку удалось привезти в Беларусь? По словам Алеся Суши, благодаря меценатам, которые не хотели бы называть свои имена.

— Каштоўнасць — проста выключная. Такога ў Беларусі дакладна не было.

«Илиада» Гомера, самый древний фрагмент старозаветного текста, китайская Тора и гравюры Дюрера

Концептуально выставка состоит из 14 блоков, которые последовательно рассказывают историю одной из самых важных книг для человечества — Библии.

Начинается экспозиция с предыстории. Здесь можно увидеть клинописные таблички, которым 4−5 тысяч лет, оригинальные рукописи басен Эзопа и «Илиады» Гомера, а также свитки с Мертвого моря.



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Далее посетители увидят старозаветные тексты. Например, фрагмент из второй книги «Исход». Это самый древний из сохранившихся в мире оригинал, датированным началом второго века нашей эры.



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Тему Нового Завета начинает папирус — послание апостола Павла, которое датируется 125 годом. Более ранних новозаветных текстов в мире нет, говорит Алесь Суша. Либо о них пока не известно.

Следующий блок — это средневековые тексты на древних языках: армянском, самаритянском, коптском, латинском, эфиопском и других.

Алесь Суша обращает внимание на армяноязычные издания.

— Армяне ледзь не першымі ўсёй краінай прынялі хрысціянства. Наогул, самыя старажытныя тэксты датуюцца VIII стагоддзем, у нас на выставе ёсць помнік IX стагоддзя. Таксама ёсць больш прыгожы рукапіс XIV — пачатку XV стагоддзя. З золатам і вялікай колькасцю розных фарбаў.



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Отдельный раздел рассказывает о пути Библии на Восток. Тут Алесь Суша уделяет внимание двум Торам: индийской, которая сохранилась вместе с роскошным тиком, то есть футляром, и китайской.

— Апошняя — гэта Тора, напісаная ў еўрапейскай традыцыі, хутчэй за ўсё на Поўначы Італіі. Потым гэты спіс трапіў з Еўропы ў Кітай і выкарыстоўваўся мясцовымі іўдзеямі. Там, у Кітаі, ён быў падараваны першаму паслу Вялікабрытаніі ў гэтай краіне. Такім шляхам ён вярнуўся на Захад. Гэтая Тора ніколі раней не экспанавалася. Звычайныя наведвальнікі ўбачаць яе ўпершыню з XVIII стагоддзя.



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Затем экспозицию продолжают уже не рукописные, а печатные Библии — оригиналы Иоганна Гутенберга, Мартина Лютера и Франциска Скорины.



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— Мы вымушаны ўвесь час мяняць старонкі, бо кнізе нельга ўвесь час ляжаць у адным стане. Будзем перагортваць некаторыя помнікі, нават здымаць з экспазіцыі і мяняць на факсімільнае выданне альбо на іншы помнік.

В некоторых изданиях можно увидеть портрет Мартина Лютера (их сохранилось очень мало), оригинальные гравюры Альбрехта Дюрера.



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Здесь же, в «печатном разделе», представлены экземпляры Библии на цепи (помните такой рисунок из букваря?), переводы Библии на разные языки мира, в том числе полиглоты (книги, в которых размещался перевод сразу на нескольких языках). Здесь же — перифраз Эразма Роттердамского 1548 года. Это не перевод, объясняет Алесь Суша, а переосмысление и толкование Святого Писания.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59062.php

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Белорусскую книжную традицию на выставке представляют три раздела: библейские рукописи, «старадрукі» и переводы на современный белорусский язык.

Например, тут, кроме само собой разумеющейся Библии Скорины, можно увидеть издание Петра Мстиславца 1575 года и многое, многое другое.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59062.php

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Чтобы помочь посетителям сориентироваться и понять выставку, рядом с витринами на протяжении всего времени работы будут находиться сотрудники библиотеки, белорусские и зарубежные волонтеры. Также будет возможность скачать приложение для аудиогида, который проведет по выставке и подробно расскажет о ее уникальных экспонатах.

Кстати, вход на выставку бесплатный (благодаря уже упомянутым меценатам, которые не называют своих имен).

— Усе чытачы бібліятэкі могуць зайсці ў любы час. Вядома, можна будзе замовіць платную экскурсію. Але ж мы плануем зрабіць і шэраг бясплатных, час ад часу будзем іх ладзіць.

Усе навукоўцы, якія хоць неяк зацікаўлены гэтай тэмай, бяруць удзел у падрыхтоўцы альбо правядзенні выставы. У нас будуць арганізаваны навуковыя лекторыі, яны пачнуцца ўжо з нядзелі. Будуць лекцыі спецыялістаў у галіне тэалогіі, кнігазнаўства, лінгвістыкі, біблейскай археалогіі.



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На открытие, которое состоится 20 сентября в 16.00, планирует приехать множество гостей, рассказывает Алесь Суша. Среди них будут не только белорусы. Благодаря «безвизу» ожидается приезд «випов» из-за границы.

— «Бязвіз» дазваляе людзям без праблем прыехаць у нашу краіну. Напрыклад, 18 верасня да нас завітаў сенатар з Джорджыі. Як для еўрапейцаў не праблема сесці ў самалёт і паляцець з Мюнхена на выставу ў Парыж, гэтак жа цяпер да нас на выставы пачалі прыязджаць замежнікі. Беларуская культура інтэгруецца ў сусветную культурную прастору. Радасна, што тут будзе шмат замежнікаў з ЗША, Вялікабрытаніі, Ізраіля, Турцыі, Расіі.



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По мнению Алеся Суши, благодаря выставке ее посетители смогут узнать, как родилась Библия и какое влияние она оказала на культуру. Также выставка сможет показать самим белорусам, что им есть чем гордиться.

— Мы хацелі паказаць беларусам, што нам ёсць чым ганарыцца, што мы краіна з развітой трыдыцыяй і культурай. Колькі беларускі народ мае сваю дзяржаўнасць, пісьменства, столькі займаецца і цікавіцца тэкстамі Святога Пісання, друкуе Біблію. І ў гэтым ён не горшы (хай сабе і не лепшы) за іншых.