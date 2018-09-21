﻿ Польские грибы оккупируют лес, на подходе колпак кольчатый . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польские грибы оккупируют лес, на подходе колпак кольчатый

22.09.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Уже третью неделю выезжаю за грибами и ни разу не возвращался домой без солидного улова. В этот раз с женой выбрали для тихой охоты Пожежинское лесничество.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59058.php

Польские грибы оккупируют лес, на подходе колпак кольчатый

Выехали из дома поздно, примерно в 9 часов. Погода стояла жаркая, и казалось, грибов не насобираем. Белые и «краснюки» действительно куда-то попрятались. Удалось найти лишь по одному экземпляру за пару часов хождения по смешанному лесу. В основном попадались синяки, растущие на песчаниках, бабки, маслята, немного лисичек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59058.php

Польские грибы оккупируют лес, на подходе колпак кольчатый

Переехали в сосновые посадки, где почва покрыта зелёным мхом, и не прогадали. Польских грибов было не меряно. Правда, половину из них пришлось выбрасывать - или переросшие и засохшие экземпляры, или червивые. Но все-таки быстро наполнили свои корзины и пакет хорошими «поляками».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59058.php

Польские грибы оккупируют лес, на подходе колпак кольчатый

Из-за жары и обилия комаров в лесу надолго не хотелось оставаться. Интересно, что в черничниках опять появились свежие ягоды, есть и брусника - наверное, это второй урожай. Нашли пару полянок с колпаком кольчатым. Гриб очень интересный, местные называют их курочками. Не крепыш и не красавец с виду, колпак кольчатый, тем не менее, ценится знатоками, прежде всего, за неповторимый, присущий только ему вкус. Собирать его - тоже в удовольствие: за час можно наполнить ведро, буквально не сходя с места.

Мы так их собираем каждый год в Беловежской пуще. Пищевая ценность его нисколько не уступает шампиньону, в ряде стран он считается деликатесным. В гастрономическом плане гриб курочка воистину универсален. Приготовить его можно любыми способами: сварить, протушить, пожарить, замариновать на зиму, посолить. Он гармонично сочетается практически со всеми видами овощей, мяса и специй. А чтобы независимо от способа приготовления блюдо было действительно вкусным, используют шляпки молодых экземпляров.

 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже третью неделю выезжаю за грибами и ни разу не возвращался домой без солидного улова. В этот раз с женой выбрали для тихой охоты Пожежинское лесничество. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые сотрудники уголовного розыска получили своего святого покровителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика