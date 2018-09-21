Польские грибы оккупируют лес, на подходе колпак кольчатый

Уже третью неделю выезжаю за грибами и ни разу не возвращался домой без солидного улова. В этот раз с женой выбрали для тихой охоты Пожежинское лесничество.



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Выехали из дома поздно, примерно в 9 часов. Погода стояла жаркая, и казалось, грибов не насобираем. Белые и «краснюки» действительно куда-то попрятались. Удалось найти лишь по одному экземпляру за пару часов хождения по смешанному лесу. В основном попадались синяки, растущие на песчаниках, бабки, маслята, немного лисичек.



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Переехали в сосновые посадки, где почва покрыта зелёным мхом, и не прогадали. Польских грибов было не меряно. Правда, половину из них пришлось выбрасывать - или переросшие и засохшие экземпляры, или червивые. Но все-таки быстро наполнили свои корзины и пакет хорошими «поляками».



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Из-за жары и обилия комаров в лесу надолго не хотелось оставаться. Интересно, что в черничниках опять появились свежие ягоды, есть и брусника - наверное, это второй урожай. Нашли пару полянок с колпаком кольчатым. Гриб очень интересный, местные называют их курочками. Не крепыш и не красавец с виду, колпак кольчатый, тем не менее, ценится знатоками, прежде всего, за неповторимый, присущий только ему вкус. Собирать его - тоже в удовольствие: за час можно наполнить ведро, буквально не сходя с места.

Мы так их собираем каждый год в Беловежской пуще. Пищевая ценность его нисколько не уступает шампиньону, в ряде стран он считается деликатесным. В гастрономическом плане гриб курочка воистину универсален. Приготовить его можно любыми способами: сварить, протушить, пожарить, замариновать на зиму, посолить. Он гармонично сочетается практически со всеми видами овощей, мяса и специй. А чтобы независимо от способа приготовления блюдо было действительно вкусным, используют шляпки молодых экземпляров.