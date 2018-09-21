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Молодой врач-педиатр МЦРБ Виталий Андросов: «Стать детским врачом я мечтал со школы»

22.09.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Молодой врач-педиатр МЦРБ Виталий Андросов: «Стать детским врачом я мечтал со школы»

У детских врачей уже начался горячий сезон: ребятишки пошли в детсады, немного похолодало — вот вам и ОРВИ. А через пару месяцев наверняка не обойдётся без гриппа. Это значит, что количество пациентов в коридорах поликлиник вырастет в разы, как и количество вызовов на дом. Но молодой врач-педиатр центральной районной больницы Виталий Андросов справляется с достаточно высокой нагрузкой. 

Мстиславская больница — первое рабочее место Виталия Александровича, который прибыл к нам по распределению.

Молодой доктор получил специальность врача-педиатра в Гродненском медицинском университете.

В одной из городских клиник Гродно прошёл ординатуру, во время которой работал участковым педиатром. Теоретические знания получили серьёзное подкрепление, и к выполнению служебных обязанностей Виталий Александрович приступил спокойно и уверенно.

Молодой врач-педиатр МЦРБ Виталий Андросов: «Стать детским врачом я мечтал со школы»

Виталий Андросов

— Стать детским врачом я мечтал со школы, поэтому целенаправленно поступал на педиатрический факультет, — рассказывает о себе молодой врач. — Родом я из Славгорода, можно считать, что работать приехал на родину. Жена проходит ординатуру в Могилёве.

Молодой семье предоставили арендное благоустроенное жильё. Виталий Александрович доволен тем, как встретили его в районе. Понравился чете Андросовых Мстиславль и его окрестности.

— Администрация и персонал больницы — добрые приветливые люди, — говорит Виталий Александрович. — Никто не отказывает в помощи, приятно чувствовать поддержку главврача, более опытных коллег.

Ежедневно на приём к нему обращаются более трёх десятков маленьких пациентов, и около десяти заболевших детей доктор посещает на дому.

Кроме этого, в его обязанности входит обследование совершенно здоровых ребятишек до 1 года. При осмотре врач наблюдает за прибавкой в весе, контролирует их психологическое развитие, своевременно назначает очередные прививки и профилактические процедуры.

— Важным в своей работе считаю профилактику заболеваний, — делится первыми наблюдениями доктор Андросов. — Родители детей не всегда ответственно относятся к диспансеризации, не понимают, что визит к педиатру обязателен для всех ребятишек, если даже они совершенно здоровы. Особенно это касается семей, проживающих в сельской местности, ведь предупредить любое заболевание значительно проще, чем потом лечить, особенно это касается неокрепшего детского организма.

Проанализировав результаты профилактических осмотров детей, которые проводились в канун учебного года, доктор пришёл к выводу, что многих проблем можно избежать при своевременном выявлении патологий.

Здоровье маленьких пациентов находится в полной зависимости от правильной постановки диагноза и последующего лечения ребёнка. Поэтому молодой доктор одной из своих первостепенных задач считает совершенствование профессиональных навыков и знаний, осваивание новых и эффективных методов лечения.

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Теги: Гродно
 
 
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У детских врачей уже начался горячий сезон: ребятишки пошли в детсады, немного похолодало — вот вам и ОРВИ. А через пару месяцев наверняка не обойдётся без гриппа....
 
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