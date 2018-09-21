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Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
22.09.2018 10:06 — Разное | ProBusiness
Эти хрупкие девушки рисковали стабильностью, а кто-то даже комфортом, чтобы открыть свое дело. Некоторые из них о бизнесе мечтали со студенчества, другие пришли к этому случайно. Вдохновляющие истории успешных женщин-предпринимательниц — в нашей подборке.
Героини публикаций реализовали себя в разных сферах, начиная от продаж и заканчивая «мужским» производством.
Производство кухонных столешниц
Делая ремонт на своей кухне, Александра Нехорошева увидела свободную нишу в производстве столешниц из искусственного камня. Думала, раз они стоят дорого, это будет прибыльно — можно заработать хорошие деньги. Тем более, что рынок был свободен и конкуренции не было.
Бизнес начинала с партнером, но через какое-то время тот предложил продать все и закрыть компанию: устал от постоянного напряжения и отсутствия финансовой стабильности. А девушка не сдалась. Пережила несколько кризисов, плакала по ночам, но в итоге у нее все получилось. Сейчас в ее компании работает 10 человек и они перерабатывают около 100 квадратных метров искусственного камня в месяц.
Историю «каменной леди» читайте по
Блогерство и онлайн-образование
Татьяна Рыбакова когда-то похудела на 55 кг. Жила обычной жизнью и не планировала делать из этого бизнес. Однажды выложила свою фотографию ДО и ПОСЛЕ на женский форум — и буквально на следующий день ее стали донимать вопросами ВКонтакте.
Сначала девушка раздавала советы по похудению бесплатно, а потом стала проводить платные консультации. Вскоре завела свой канал на YouTube — и он изменил ее жизнь. Татьяна стала популярным блогером, ее начали приглашать на телевидение, а крупное российское издательство предложило написать книгу.
В 2013 году она создала свою образовательную платформу, где учит, как худеть, правильно питаться и заниматься спортом. Программы прошли уже более 13 тысяч человек.
О всех бизнес-проектах Татьяны Рыбаковой — в
Изготовление сумок
В 25 лет Милана Хасиневич отказалась подчиняться начальнику, ушла из компании и основала собственный бренд KILLTODAY. В первое время, у нее была лишь старая швейная машина «Чайка», комната, в которой она жила и работала, и гора старых кожаных курток, которые нашла у родителей и купила в секонд хендах.
Никаких специальных учебных заведений, курсов и мастер-классов по изготовлению сумок Милана не заканчивала, все осваивала опытным путем.
Первые клиенты пришли после того, как девушка выложила фото сумки ВКонтакте. Сейчас сумки и аксессуары из кожи KILLTODAY носят девушки и парни из Беларуси, России, Германии и Австралии.
Как у нее это получилось — Милана рассказывает
Магазин израильской косметики
Ольга Гринева, дипломат по образованию, начала карьеру с PR: консультировала бизнесменов по вопросам продвижения и связям с общественностью. Никогда не думала, что будет заниматься косметикой, многие годы у нее «до неприличия мало было тюбиков и банок».
В декрете Ольга решила попробовать себя в новом деле — открыла магазин израильской косметики. Контакты поставщиков нашла… на тюбиках понравившихся кремов и просто написала: «Привет, я Оля из Беларуси! Хочу открыть в Минске магазин косметики».
Что из этого получилось — смотрите
Прокат платьев
А вот другая наша героиня еще в студенчестве знала, что откроет свое дело. Но диплом получила, а идей все не было… Через год Надежда Анисенко ехала на собеседование, чтобы устроиться на работу в Velcom, попала в ДТП, и по пути с СТО заметила вывеску свадебного салона… Бинго! Надо открывать прокат платьев.
И вот, в 22 года, с $ 1500 в кармане она начинает свой бизнес. Выручка за первый месяц составила меньше ста долларов. Со второго месяца пошли хорошие заказы — был июнь, сезон выпускных. И уже к июлю стартовые вложения окупились, и Надежда вышла в плюс.
Два года работы нон-стоп — и вот
Сервис по производству видео
Напоследок мотивирующая история о том, как не сдаваться и не бояться начинать все с нуля. Мария Шоки — девочка из богатой семьи, но в 14 лет «что-то пошло не так» и ей пришлось идти раздавать листовки и флаеры, чтобы заработать какие-то деньги. В месяц выходило меньше $ 100.
В 2008 Мария познакомилась с будущим партнером и вместе они запустили Partyvision Entertainment — один из самых больших сервисов по производству видео на российском рынке ивент-услуг.
Сейчас ей 33, живет в трехкомнатной квартире в солнечной Софии, ездит на Jaguar и может позволить себе каждые выходные провести в новой стране.
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Эти хрупкие девушки рисковали стабильностью, а кто-то даже комфортом, чтобы открыть свое дело. Некоторые из них о бизнесе мечтали со студенчества, другие пришли к...
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