ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес

22.09.2018 10:06 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
Фотоколлаж probusiness.io

Эти хрупкие девушки рисковали стабильностью, а кто-то даже комфортом, чтобы открыть свое дело. Некоторые из них о бизнесе мечтали со студенчества, другие пришли к этому случайно. Вдохновляющие истории успешных женщин-предпринимательниц — в нашей подборке.

Героини публикаций реализовали себя в разных сферах, начиная от продаж и заканчивая «мужским» производством.

Производство кухонных столешниц

Делая ремонт на своей кухне, Александра Нехорошева увидела свободную нишу в производстве столешниц из искусственного камня. Думала, раз они стоят дорого, это будет прибыльно — можно заработать хорошие деньги. Тем более, что рынок был свободен и конкуренции не было.

Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
Фото предоставлено Александрой Нехорошевой

Бизнес начинала с партнером, но через какое-то время тот предложил продать все и закрыть компанию: устал от постоянного напряжения и отсутствия финансовой стабильности. А девушка не сдалась. Пережила несколько кризисов, плакала по ночам, но в итоге у нее все получилось. Сейчас в ее компании работает 10 человек и они перерабатывают около 100 квадратных метров искусственного камня в месяц.

Историю «каменной леди» читайте по ссылке.

Блогерство и онлайн-образование

Татьяна Рыбакова когда-то похудела на 55 кг. Жила обычной жизнью и не планировала делать из этого бизнес. Однажды выложила свою фотографию ДО и ПОСЛЕ на женский форум — и буквально на следующий день ее стали донимать вопросами ВКонтакте.

Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
Фото предоставлено Татьяной Рыбаковой

Сначала девушка раздавала советы по похудению бесплатно, а потом стала проводить платные консультации. Вскоре завела свой канал на YouTube — и он изменил ее жизнь. Татьяна стала популярным блогером, ее начали приглашать на телевидение, а крупное российское издательство предложило написать книгу.

В 2013 году она создала свою образовательную платформу, где учит, как худеть, правильно питаться и заниматься спортом. Программы прошли уже более 13 тысяч человек.

О всех бизнес-проектах Татьяны Рыбаковой — в этом материале.

Изготовление сумок

В 25 лет Милана Хасиневич отказалась подчиняться начальнику, ушла из компании и основала собственный бренд KILLTODAY. В первое время, у нее была лишь старая швейная машина «Чайка», комната, в которой она жила и работала, и гора старых кожаных курток, которые нашла у родителей и купила в секонд хендах.

Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
Фото предоставлено Миланой Хасиневич

Никаких специальных учебных заведений, курсов и мастер-классов по изготовлению сумок Милана не заканчивала, все осваивала опытным путем.

Первые клиенты пришли после того, как девушка выложила фото сумки ВКонтакте. Сейчас сумки и аксессуары из кожи KILLTODAY носят девушки и парни из Беларуси, России, Германии и Австралии.

Как у нее это получилось — Милана рассказывает здесь.

Магазин израильской косметики

Ольга Гринева, дипломат по образованию, начала карьеру с PR: консультировала бизнесменов по вопросам продвижения и связям с общественностью. Никогда не думала, что будет заниматься косметикой, многие годы у нее «до неприличия мало было тюбиков и банок».

Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
Фото предоставлено Ольгой Гриневой

В декрете Ольга решила попробовать себя в новом деле — открыла магазин израильской косметики. Контакты поставщиков нашла… на тюбиках понравившихся кремов и просто написала: «Привет, я Оля из Беларуси! Хочу открыть в Минске магазин косметики».

Что из этого получилось — смотрите здесь.

Прокат платьев

А вот другая наша героиня еще в студенчестве знала, что откроет свое дело. Но диплом получила, а идей все не было… Через год Надежда Анисенко ехала на собеседование, чтобы устроиться на работу в Velcom, попала в ДТП, и по пути с СТО заметила вывеску свадебного салона… Бинго! Надо открывать прокат платьев.

Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
Фото предоставлено Надеждой Анисенко

И вот, в 22 года, с $ 1500 в кармане она начинает свой бизнес. Выручка за первый месяц составила меньше ста долларов. Со второго месяца пошли хорошие заказы — был июнь, сезон выпускных. И уже к июлю стартовые вложения окупились, и Надежда вышла в плюс.

Два года работы нон-стоп — и вот посмотрите, какой бизнес у нее получился.

Сервис по производству видео

Напоследок мотивирующая история о том, как не сдаваться и не бояться начинать все с нуля. Мария Шоки — девочка из богатой семьи, но в 14 лет «что-то пошло не так» и ей пришлось идти раздавать листовки и флаеры, чтобы заработать какие-то деньги. В месяц выходило меньше $ 100.

Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес
Фото предоставлено Марией Шоки

В 2008 Мария познакомилась с будущим партнером и вместе они запустили Partyvision Entertainment — один из самых больших сервисов по производству видео на российском рынке ивент-услуг.

Сейчас ей 33, живет в трехкомнатной квартире в солнечной Софии, ездит на Jaguar и может позволить себе каждые выходные провести в новой стране.

Чтобы получить порцию мотивации от этой целеустремленной девушки переходите по ссылке.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти хрупкие девушки рисковали стабильностью, а кто-то даже комфортом, чтобы открыть свое дело. Некоторые из них о бизнесе мечтали со студенчества, другие пришли к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская книга вошла в американский список 100 лучших этого столетия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Свислочская газета
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика