Посмотрите, как эти хрупкие девушки построили свой бизнес



Фотоколлаж probusiness.io

Эти хрупкие девушки рисковали стабильностью, а кто-то даже комфортом, чтобы открыть свое дело. Некоторые из них о бизнесе мечтали со студенчества, другие пришли к этому случайно. Вдохновляющие истории успешных женщин-предпринимательниц — в нашей подборке.

Героини публикаций реализовали себя в разных сферах, начиная от продаж и заканчивая «мужским» производством.

Производство кухонных столешниц

Делая ремонт на своей кухне, Александра Нехорошева увидела свободную нишу в производстве столешниц из искусственного камня. Думала, раз они стоят дорого, это будет прибыльно — можно заработать хорошие деньги. Тем более, что рынок был свободен и конкуренции не было.



Фото предоставлено Александрой Нехорошевой

Бизнес начинала с партнером, но через какое-то время тот предложил продать все и закрыть компанию: устал от постоянного напряжения и отсутствия финансовой стабильности. А девушка не сдалась. Пережила несколько кризисов, плакала по ночам, но в итоге у нее все получилось. Сейчас в ее компании работает 10 человек и они перерабатывают около 100 квадратных метров искусственного камня в месяц.

Историю «каменной леди» читайте по ссылке .

Блогерство и онлайн-образование

Татьяна Рыбакова когда-то похудела на 55 кг. Жила обычной жизнью и не планировала делать из этого бизнес. Однажды выложила свою фотографию ДО и ПОСЛЕ на женский форум — и буквально на следующий день ее стали донимать вопросами ВКонтакте.



Фото предоставлено Татьяной Рыбаковой