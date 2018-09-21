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В Минске 22-летний парень попал под грузовой поезд и остался жив

22.09.2018 11:21 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 22-летний парень попал под грузовой поезд и остался жив
БЕЛТА

Инцидент произошел 14 сентября около 22.30.

 В момент наезда молодой человек находился прямо в железнодорожной колее.

 Машинист грузового поезда Орша-Минск, увидев прямо на железнодорожной колее человека, подавал звуковой сигнал, но мужчина на него не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось, пишет БЕЛТА.

Пострадавший остался жив. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, множественными ссадинами лица был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Оказалось, что во время наезда он был пьян и не ориентировался в пространстве.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Оказалось, что во время наезда он был пьян и не ориентировался в пространстве.
 
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