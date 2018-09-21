В Минске 22-летний парень попал под грузовой поезд и остался жив

Инцидент произошел 14 сентября около 22.30.

В момент наезда молодой человек находился прямо в железнодорожной колее.

Машинист грузового поезда Орша-Минск, увидев прямо на железнодорожной колее человека, подавал звуковой сигнал, но мужчина на него не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось, пишет БЕЛТА .

Пострадавший остался жив. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, множественными ссадинами лица был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Оказалось, что во время наезда он был пьян и не ориентировался в пространстве.