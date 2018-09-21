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Учёные назвали опасность частого употребления шашлыков и барбекю
Новости США. Регулярное употребление пищи, которая была приготовлена на открытом огне или на углях, не менее опасно, чем курение.
Как
Ранее учёные пришли к выводу, что уголь и дрова могут способствовать развитию хронической обструктивной болезни лёгких. Однако в том исследовании учёные анализировали то, как изменяется производительность человека на работе. Они не затрагивали тему смертей и иных последствий развития болезни. В новом исследовании научные работники решили восполнить этот пробел.
По словам исследователей, дым открытых костров, древесных и угольных печей наполнен канцерогенами, угарным газом и другими веществами, которые негативно сказываются на человеке. Отмечается, что даже при непродолжительном контакте с огнём в крови человека повышается концентрация канцерогенов в 2,5 – 5 раз. Это значительно увеличивает возможность развития рака.
В развитых странах жители редко сталкиваются с подобным воздействием. В основном речь идёт об отдыхе на природе с шашлыками и барбекю.
В развивающихся странах дрова и уголь используются для обогревания домов и приготовления пищи. Например, по оценкам Международного энергетического агентства, в таких условиях живут почти 40% домашних хозяйств в Китае.
Исследователи захотели оценить последствия такого положения дел и начали наблюдать за здоровьем 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Около половины из них время от времени или постоянно использовали уголь и дрова, чтобы приготовить еду, обогреть дом. В начале исследования ни один из наблюдаемых не курил и не страдал от болезней лёгких.
За десять лет примерно 20 тысяч из них скончались от рака и тяжелых болезней лёгких, или же попали в больницы с подобными диагнозами. Это стало основанием для вывода учёных о вреде костров и угольных печей.
Выяснилось, что жизнь в этих условиях не менее вредна, чем регулярное курение. Наблюдаемые на 54% чаще умирали от болезней лёгких, в сравнении с их сверстниками, которые пользовались газовыми или электрическими плитами, а также централизованной системой отопления.
Дрова повышали вероятность развития болезней лёгких на 37%, уголь – на 22%, отсутствие качественного дымохода – на 7%. Шансы заболеть туберкулёзом, астмой или иными хроническими болезнями лёгких повышались в 1,5 – 2 раза.
Закончили свою статью учёные словами о том, что властям развивающихся стран следует обеспечить население централизованным отоплением, электричеством и газом. В противном случае, утверждают учёные, в определённый момент может начаться эпидемия болезней лёгких.
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Новости США. Регулярное употребление пищи, которая была приготовлена на открытом огне или на углях, не менее опасно, чем курение. Как сообщает РИА Новости со...
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