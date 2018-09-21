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В Каменецком районе велосипедистка не уступила дорогу грузовику. Женщина погибла

22.09.2018 10:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 21 сентября около двенадцати утра в Каменецком районе произошло смертельное ДТП.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 66-летняя брестчанка ехала на велосипеде по трассе Н-400.  

На перекрёстке гражданка не пропустила двигавшийся по главной дороге Р-98 грузовик DAF. Иномаркой управлял 63-летний брестчанин.  

В результате аварии пострадавшая погибла на месте.  

На неделе в Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста.  

Пенсионер погиб – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. 21 сентября около двенадцати утра в Каменецком районе произошло смертельное ДТП.   По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 66-летняя...
 
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