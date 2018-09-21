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22-летний парень попал под поезд в Минске и остался жив
Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Минске нетрезвый мужчина попал под поезд и остался жив.
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Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Молодой человек на сигналы не реагировал, а поезду не хватило дистанции, чтобы вовремя остановиться. Произошло столкновение.
Гражданин получил закрытую ЧМТ лёгкой степени, многочисленные ссадины лица и лобной области справа, ссадины в лопаточной и поясничной областях. Пострадавшего доставили в медучреждение.
Как пояснил пациент, в тот день он шёл с работы, выпив около 200 граммов водки. В результате опьянения парень потерял ориентацию в пространстве и не осознавал, что стоит на путях.
Летом 2018 года под Бобруйском мужчина уснул на рельсах.
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Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Минске нетрезвый мужчина попал под поезд и остался жив. По сведениям ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошёл на...
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