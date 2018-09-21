Контрабандистов задержали с поличным

Находившиеся в оперативной разработке жители Островца 1974 и 1984 г.р., которые решили подзаработать на нелегальной переправке подакцизных товаров в Литву, были задержаны с поличным. При этом злоумышленники оказали сопротивление и попытались скрыться. Противоправные действия были пресечены сотрудниками спецподразделения с применением физической силы и специальных средств.













Как пишет пресс-служба Госпогранкомитета, одновременно при попытке незаконного перемещения через госграницу на литовскую территорию партии товара в Осторовецком районе была задержана вторая часть преступной группы - двое граждан Литвы 1973 и 2000 г.р. Злоумышленники, нарушившие границу, также попытались скрыться и оказали сопротивление правоохранителям. Задержанные граждане Литвы привлечены к административной ответственности по статьям 23.29, 23.4 и 14.1 КоАП за попытку незаконного пересечения границы, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, а также за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Республики Беларусь.





В результате проведенной спецоперации ликвидирован канал незаконного перемещения подакцизной продукции через белорусско-литовскую границу. Итогом проведенных оперативно-розыскных мероприятий стало возбуждение уголовного дела в отношении одного из граждан Беларуси по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.17 и ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса "Дача взятки группой лиц по предварительному сговору", а также за аналогичное деяние, совершенное повторно. Его сообщник находится в статусе подозреваемого.









Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.



