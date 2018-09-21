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Впервые сотрудники уголовного розыска получили своего святого покровителя

22.09.2018 10:42 — Разное | Партизан  
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Им стал великомученик Феодор Стратилат. Инициатива шла со стороны Белорусской православной церкви, сообщила газета МВД "На страже".

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел вручил начальнику Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД полковнику милиции Анатолию Саковичу образ Феодора Стратилата. На молебен возле Минского Свято-Духова кафедрального собора собрались представители подразделений угро со всей Беларуси.

"Правоохранители, как и священнослужители, беззаветно служат на благо Отечества и людей, посвящая этому все свои силы и умения. В трудные минуты на помощь всегда должна приходить искренняя вера в Господа, обращение к нему с молитвой", - отметил митрополит.

В свою очередь Анатолий САКОВИЧ признался, что за вековую историю службы сотрудники уголовного розыска впервые обрели своего святого покровителя. С этой инициативой накануне подготовки к мероприятиям, приуроченным к юбилею, выступили представители Белорусской Православной Церкви.

"Это свидетельствует о том, что общество высоко оценивает нашу работу. Покровитель подвигнет сыщиков всей страны на смелые поступки и беззаветную службу во благо народа", - прокомментировал то, что у сыщиков теперь есть святой покровитель, начальник ГУУР КМ МВД.


 
 
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Им стал великомученик Феодор Стратилат. Инициатива шла со стороны Белорусской православной церкви, сообщила газета МВД "На страже".
 
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