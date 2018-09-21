Reuters: Эквадор пытался назначить Ассанжа на дипломатический пост в Москве

Reuters , решение властей о «специальном назначении» было отозвано из-за отказа Великобритании признать право господина Ассанжа на дипломатический иммунитет. Как сообщает, решение властей о «специальном назначении» было отозвано из-за отказа Великобритании признать право господина Ассанжа на дипломатический иммунитет.









По данным агентства, назначение власти Эквадора одобрили 19 декабря 2017 года. «Специальное назначение» подразумевает право президента Эквадора назначать политических союзников на некоторые дипломатические посты. В МИД Великобритании заявили, что не считают основателя WikiLeaks обладающим «какими-либо привилегиями и иммунитетом в рамках Венской конвенции».





Накануне источники The Guardian сообщили, что российские дипломаты в прошлом году обсуждали с представителями господина Ассанжа возможность организации его побега из посольства Эквадора в Лондоне. По данным собеседников издания, был создан план операции, согласно которому основателя WikiLeaks должны были вывезти из посольства на дипломатическом автомобиле и перевезти в другую страну. Как утверждает газета, от плана было решено отказаться из-за возможных рисков.





В российском МИДе заявили, что не пытались организовать выезд Джулиана Ассанжа из Великобритании. «Российские дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании»,— подчеркнули в дипведомстве.





сообщает kommersant.ru Нынешний президент Эквадора решительно настроен заставить господина Ассанжа покинуть посольство — тем более что состояние здоровья активиста, по словам людей из его окружения, стремительно ухудшается. Между тем сторонники Джулиана Ассанжа уверены: стремление Ленина Морено выгнать его из посольства — это следствие давления со стороны властей США. Основатель WikiLeaks укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне, поскольку вне его стен ему грозит арест из-за неявки в суд по делу об изнасиловании,kommersant.ru Нынешний президент Эквадора решительно настроен заставить господина Ассанжа покинуть посольство — тем более что состояние здоровья активиста, по словам людей из его окружения, стремительно ухудшается. Между тем сторонники Джулиана Ассанжа уверены: стремление Ленина Морено выгнать его из посольства — это следствие давления со стороны властей США.



