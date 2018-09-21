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Reuters: Эквадор пытался назначить Ассанжа на дипломатический пост в Москве
Власти Эквадора пытались назначить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в посольстве в Москве.
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По данным агентства, назначение власти Эквадора одобрили 19 декабря 2017 года. «Специальное назначение» подразумевает право президента Эквадора назначать политических союзников на некоторые дипломатические посты. В МИД Великобритании заявили, что не считают основателя WikiLeaks обладающим «какими-либо привилегиями и иммунитетом в рамках Венской конвенции».
Накануне источники The Guardian сообщили, что российские дипломаты в прошлом году обсуждали с представителями господина Ассанжа возможность организации его побега из посольства Эквадора в Лондоне. По данным собеседников издания, был создан план операции, согласно которому основателя WikiLeaks должны были вывезти из посольства на дипломатическом автомобиле и перевезти в другую страну. Как утверждает газета, от плана было решено отказаться из-за возможных рисков.
В российском МИДе заявили, что не пытались организовать выезд Джулиана Ассанжа из Великобритании. «Российские дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании»,— подчеркнули в дипведомстве.
Основатель WikiLeaks укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне, поскольку вне его стен ему грозит арест из-за неявки в суд по делу об изнасиловании,
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Власти Эквадора пытались назначить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в посольстве в Москве.
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