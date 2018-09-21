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Два города США могут быть стерты с лица земли

22.09.2018 10:07 — Разное | Партизан  
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Ученые из Университета Массачусетса в Амхерсте зарегистрировали на протяжении нескольких месяцев вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии тысячи микротолчков, и пришли к выводу об угрозе, нависшей над двумя крупнейшими американскими городами.



Об этом сообщает Life со ссылкой на Science Alert.

Ученые не могут понять природу этих толчков. Долгое время на них не обращали внимания, однако ранее сейсмологи не фиксировали «вертикальные» подземные толчки, которые были зарегистрированы в районе Долины Сан-Бернардино.

Ученые отмечают, что потенциальный сдвиг литосферных плит или любые иные не объяснимые и не изученные процессы движения на большой глубине могут стать причиной землетрясения магнитудой от восемь баллов и более.

Трансформный разлом Сан-Андреас между тихоокеанской и североамериканской литосферными плитами пролегает на 1300 километров и проходит вдоль всей Калифорнии. Разлом Сан-Андреас уже дважды вызывал крупные землетрясения.

Помимо данного разлома, в Калифорнии был обнаружен разлом Хейворд, проходящий через центральные районы прибрежного района, охватывающий и Сан-Франциско. По мнению сейсмологов, в случае возможного суперземлетрясения вместе с этим городом разрушения могут стереть с лица земли и другой город - Лос-Анджелес.

 
 
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Ученые из Университета Массачусетса в Амхерсте зарегистрировали на протяжении нескольких месяцев вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии тысячи микротолчков, и...
 
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