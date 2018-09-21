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Белорусская книга вошла в американский список 100 лучших этого столетия

22.09.2018 10:04 — Разное | Партизан  
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«Книги Алексиевич только номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», – обосновал выбор книги белорусский литературный критик Люк Санте.

Белорусская книга вошла в американский список 100 лучших этого столетия
В канон самых важных книг современности, который журналисты составили на основании отзывов знатоков литературы, вошла «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич, сообщает belsat.eu
Несколько месяцев назад издание «Vulture» обратилось к десяткам литературных критиков, рецензентов и писателей и своих собственных авторов с просьбой назвать 100 лучших произведений художественной литературы, поэзии, мемуаров и эссе 21 века – и теперь подвело итоги.

«Целью было не создавать зафиксированную библиотеку, а сделать расплывчатое селфи культурного момента», – пишет издание.

В итоговый список вошла книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

«Белоруска Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году, якобы торгует устной историей. Ее книги, однако, не имеют большого сходства с формой, как это обычно практикуется. Здесь рассказы свидетелей и жертв оркеструются, сводятся в контрпункте, и, как фуги и спуски с целенаправленными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтично. Алексиевич точно знает, в какой степени она переделывает материал, а ее книги – лишь номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», – пишет о ней писатель и критик Люк Санте, обозреватель «The New York Review of Books».

Светлана Алексиевич пишет в жанре художественно-документальной прозы. «Чернобыльская молитва» – одна из наиболее ее известных книг, она посвящена аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.


«Чернобыльскую молитву» выдали по-английски в 2005-м под названием «Голоса из Чернобыля: Устная история ядерной катастрофы»
В 2015-м Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировками «за многоголосное творчество – памятник страданиям и мужества в наши времена».


 
 
Ссылка на источник 21
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«Книги Алексиевич только номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», –...
 
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