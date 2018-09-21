Украина резко сократила закупки белорусских бензинов

zn.ua. В августе в Украину импортировано 106,1 тыс. т бензинов, что на 25% (35,3 тыс. т) меньше, чем в том же периоде прошлого года. По итогам 8 месяцев 2018 года импорт сократился на 12% (100,3 тыс. т) и составил 731,3 тыс. т. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95, пишет





Поставки от белорусских НПЗ, на которые приходится 81% всего импорта бензинов, за 8 месяцев текущего года сократились на 13,4% (92,7 тыс. т) до 600 тыс. т.





НПЗ группы Orlen наоборот нарастили поставки в Украину на 3,8% (4,8 тыс. т) до 132 тыс. т. Напомним, с апреля в Украину поступает бензин только из литовских НПЗ Orlen.





Через морские порты за 8 месяцев было импортировано 7,8 тыс. т бензинов (+11,6% к аналогичному периоду 2017 года)









Выпуск бензинов на Кременчугском и Шебелинском заводах в августе, по оценкам экспертов, составил 73 тыс. т (+4,9% к августу 2017 г.).





Всего за 8 месяцев текущего года внутреннее производство увеличилось на 3,8% до 565 тыс. т. Из них Кременчугский НПЗ произвел 482 тыс. т (+6,2%), Шебелинский ГПЗ – 83 тыс. т (-8%).



