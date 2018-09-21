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Смешная работа: в Канаде появилась вакансия дегустатора марихуаны

22.09.2018 09:41 — Разное | Партизан  
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Канадская компания A Higher Level Of Thought (AHLOT) открыла вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны. В задачи входит оценка качества конопли от местных производителей. Об этом сообщили в Twitter AHLOT.

Вакансия не подразумевает неполную занятость. В описании работы от AHLOT указано, что количество часов в месяц не должно превышать 12. При этом они обещают платить до 50 канадских долларов ($38,7) в час. Заявку на вакансию можно подать до 17 октября. Все кандидаты должны быть старше 19 лет, но для живущих в Альберте и Квебеке порог ниже на год.

В то же время AHLOT прямо указывает, что скрыть от начальства на основной работе курение каннабиса не удастся. "Если у вас есть какие-то проблемы с публичным употреблением марихуаны, то эта вакансия не для вас", - указано в описании работы.

"Знатоки-эксперты" должны будут писать статьи или записывать видео со своими впечатлениями о сортах марихуаны и публиковать их в социальных сетях. Также в обязанности входит посещение мероприятий AHLOT.

В описании вакансии указано, что эта работа "поможет канадцам разобраться в сложной системе брендов и типов каннабиса". Также, по мнению представителей компании, наличие нескольких экспертов поможет адекватно оценить разные виды марихуаны.

Вакансия открыта только для жителей Канады.


Напомним, в ноябре прошлого года Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за курение марихуаны. В июле текущего года КС Грузии постановил, что употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности, пишет telegraf.by

 
 
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Канадская компания A Higher Level Of Thought (AHLOT) открыла вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны. В задачи входит оценка качества конопли от местных...
 
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