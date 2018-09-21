Удар по Е-торговле: в Беларуси планируется запретить продажу через интернет ряда популярных товаров









В перечень товаров, запрещенных к продаже вне торговых объектов, в том числе через интернет-магазины, предлагается дополнительно включить пиво, слабоалкогольные напитки, непродовольственные товары, принятые на комиссию.





Также в перечень включены монеты из драгоценных металлов, мерные слитки из золота. В перечень предлагается включить пиротехнические изделия бытового назначения. Сейчас в нем есть все пиротехнические изделия.





Кроме того, из перечня запрещенных к продаже исключается позиция «специализированная пищевая продукция для питания спортсменов».





Общественное обсуждение проекта документа продлится до 28 сентября 2018 г.



