В Беларуси создали «умные» тракторы

Беспилотные тракторы создают в Беларуси, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Минпром страны.

Конструкторские бюро Минского тракторного завода уже завершили работу. Созданы пилотные образцы.

«Уже имеем полевые испытания этой машины. И я надеюсь, что это та ниша, где мы ждем основных технических новинок и свершений», – говорит первый заместитель министра промышленности республики Геннадий Свидерский.

Беспилотный трактор – это система датчиков, которая устанавливается на технику. Видеокамеры работают с системой навигации и картами. Разработчики уверены, что сенсоры и система компьютерного зрения смогут заметить даже небольшие объекты на расстоянии до 15 метров. Машины смогут делать всю работу – пахать землю, сеять, убирать урожай.

Такие «умные» тракторы смогут работать круглосуточно. Техника оснащена приборами ночного видения. В ближайший год она поступит в продажу.