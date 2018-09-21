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В Беларуси создали «умные» тракторы

22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беспилотные тракторы создают в Беларуси, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Минпром страны.

Конструкторские бюро Минского тракторного завода уже завершили работу. Созданы пилотные образцы.

«Уже имеем полевые испытания этой машины. И я надеюсь, что это та ниша, где мы ждем основных технических новинок и свершений», – говорит первый заместитель министра промышленности республики Геннадий Свидерский.

Беспилотный трактор – это система датчиков, которая устанавливается на технику. Видеокамеры работают с системой навигации и картами. Разработчики уверены, что сенсоры и система компьютерного зрения смогут заметить даже небольшие объекты на расстоянии до 15 метров. Машины смогут делать всю работу – пахать землю, сеять, убирать урожай.

Такие «умные» тракторы смогут работать круглосуточно. Техника оснащена приборами ночного видения. В ближайший год она поступит в продажу.



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Машины смогут делать всю работу – пахать землю, сеять, убирать урожай, и даже ночью. Новая техника поступит в продажу уже в ближайший год.
 
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