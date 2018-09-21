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В Каменецком районе фура насмерть сбила велосипедистку
Фото из архива БЕЛТА
Авария произошла сегодня около полудня. По предварительной информации, 66-летняя брестчанка на велосипеде ехала по дороге Каменец - Голый Борок. На перекрестке она не предоставила преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю DAF, которым управлял 63-летний житель Бреста. В ДТП женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия.
Проводится проверка.
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По предварительной информации, 66-летняя брестчанка на велосипеде ехала по дороге Каменец - Голый Борок.
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