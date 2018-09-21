Белоруснефть может ввести плату за подключение электромобилей

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Государственное ПО «Белоруснефть» рассмотрит вопрос взимания платы за подключение электромобилей к зарядным станциям с 2019 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора Белоруснефтив ходе VI Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газе Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница», сообщаетсказал Каморников.По его словам, возможно, что именно основной доход АЗС будут получать от продажи электроэнергии.Как сообщалось, в 2018 году Белоруснефть определена государственным оператором по созданию и развития сети электрозарядных станций в Беларуси. До конца 2018 г компания планирует построить до 100 зарядных станций.сказал Каморников.Стоимость станций зависит от их типа. Станции длительной зарядки, где автомобиль заряжается 5-7 часов, стоят относительно недорого – 1-2 тыс дол за одну станцию. Такие устройства рассчитаны на зарядку электромобилей в ночное время или, например, их устанавливают в офисных зданиях, и владелец может поставить электромобиль на зарядку на время рабочего дня.Стоимость станций быстрой зарядки, где автомобиль можно зарядить за 20-30 минут, составляет 20-30 тыс долл за станцию.- сказал Каморников.В Беларуси определены места и форматы станций, которые будут открыты в 2019-2020 гг. В перспективе развитие сети электрозарядных станций будет зависеть от динамики развития этого вида транспорта, от условий, которые будут созданы государством для перехода на этот вид транспорта.