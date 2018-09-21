Во время военного парада в Иране совершен теракт, есть жертвы

Несколько человек убиты, еще по меньшей мере 20 - получили ранения в результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Как сообщает Press TV, среди пострадавших — женщина и ребенок.

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму, передает BBC.

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ — ИФ), напоминает канал "Аль-Джазира".

По информации агентства ISNA, на место происшествия выехали медики. По сообщениям официальных иранских СМИ, сотрудники правопорядка уничтожили четверых или пятерых боевиков, передает Press TV.

Twitter Ads info and privacyВоенный парад в Ахвазе был приурочен к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг., передает канал "Аль-Джазира".