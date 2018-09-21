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Ко Дню таможенника в Минске открылся первый таможенный класс

22.09.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Ко Дню таможенника в Минске открылся первый таможенный класс
Минская региональная таможня

По инициативе Минской региональной таможни в столичной школе № 46 открылся первый в Минске таможенный класс.

Накануне профессионального праздника  начальник Минской региональной таможни Александр Валиев и директор средней школы № 46 Людмила Зезетко в торжественной обстановке подписали договор о совместной деятельности.

А. Валиев в своем выступлении на торжественном собрании перед учащимися, их родителями и учителями отметил: «Ребята таможенного класса познакомятся с особенностями перемещения товаров через границу, с порядком осуществления внешней торговли.  Вам станет понятно, почему самая крупная в Беларуси таможня по перечислению платежей в бюджет находится в столице, а не на границу. Знания, которые вы получите, понадобятся вам в жизни, какую бы вы профессию не выбрали. Обещаем вам минимум лекций и максимум практики».

В таможенном 9 «А» классе учится 29 человек. Ученики будут углубленно изучать предметы, необходимые  для поступления на специальность «таможенное дело», а это, прежде всего, математика и иностранный язык.

Школьники получат возможность познакомиться с профессией таможенника и узнать об особенностях несения службы.На регулярной основе  сотрудники таможни на уроках будут рассказывать детям о таможенном деле, об истории таможенной службы, символике и традициях. Учеников будут приглашать в Минскую региональную таможню на экскурсии и праздничные мероприятия.

Функционирование таможенного класса будет способствовать профессиональной ориентации учеников и  подготовит  их для поступления на специальность «таможенное дело».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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По инициативе Минской региональной таможни в столичной школе № 46 открылся первый в Минске таможенный класс.
 
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