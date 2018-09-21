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Беларуская реклама 18+. Снимки, которые не попали в профиль бренда

22.09.2018 11:49 — Разное | KYKY  
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Пару дней назад в аккаунте бренда Alcreme, который производит алкогольное мороженое, появилось фото девушки без лица, но со стаканчиком мороженного между ног. С подписью: «Взрослое мороженое – взрослые фотографии». 


Многие в комментариях под фото начали писать о том, что этот рекламный ход еще хуже, чем «майонез на яйцах» и обвиняли бренд в сексизме. Alcreme решил ответить: «Судя по комментариям к последним постам, мы отлично напугали женскую часть аудитории. Останавливать поток фото мы на этом не планируем: полтора месяца вели съемки и обработку. Всего-навсего очень старались показать, что мороженое не только для детей». 
Эта действительно не новая и не революционная реклама – слишком топорно сделана ставка на секс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alcreme (@alcreme)

Смотрите, какие снимки не попали в инстаграм бренда: 

Фото опубликовала у себя в Facebook Ирина Жиркова. 

 
 
Ссылка на источник 40
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Пару дней назад в аккаунте бренда Alcreme, который производит алкогольное мороженое, появилось фото девушки без лица, но со стаканчиком мороженного между ног. С...
 
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