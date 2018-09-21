Беларуская реклама 18+. Снимки, которые не попали в профиль бренда

Пару дней назад в аккаунте бренда Alcreme, который производит алкогольное мороженое, появилось фото девушки без лица, но со стаканчиком мороженного между ног. С подписью: «Взрослое мороженое – взрослые фотографии».



Многие в комментариях под фото начали писать о том, что этот рекламный ход еще хуже, чем «майонез на яйцах» и обвиняли бренд в сексизме. Alcreme решил ответить: «Судя по комментариям к последним постам, мы отлично напугали женскую часть аудитории. Останавливать поток фото мы на этом не планируем: полтора месяца вели съемки и обработку. Всего-навсего очень старались показать, что мороженое не только для детей».

Эта действительно не новая и не революционная реклама – слишком топорно сделана ставка на секс.

Смотрите, какие снимки не попали в инстаграм бренда:

Фото опубликовала у себя в Facebook Ирина Жиркова.