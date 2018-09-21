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В Гомельской области в домах и школах находят тарантулов
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Всем, у кого есть арахнофобия, лучше не читать эту новость и не ездить в ближайшее время в Гомельскую область. Жители одной из деревни этого региона говорят, что повсюду находят больших пауков: их видят в домах, квартирах, магазинах, сараях, школе, даже медпункте. И самое пугающее – пауки ведут себя агрессивно: по словам очевидцев, членистоногие могут напасть на человека, сообщает ОНТ.
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Всем, у кого есть арахнофобия, лучше не читать эту новость и не ездить в ближайшее время в Гомельскую область. Жители одной из деревни этого региона говорят, что...
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