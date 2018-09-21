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В Гомельской области в домах и школах находят тарантулов

22.09.2018 11:25 — Разное | KYKY  
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Всем, у кого есть арахнофобия, лучше не читать эту новость и не ездить в ближайшее время в Гомельскую область. Жители одной из деревни этого региона говорят, что повсюду находят больших пауков: их видят в домах, квартирах, магазинах, сараях, школе, даже медпункте. И самое пугающее – пауки ведут себя агрессивно: по словам очевидцев, членистоногие могут напасть на человека, сообщает ОНТ. 

Ученые, которые взялись за изучение проблемы в деревне Ударное Лельчицкого района, говорят, что местные жители находят южнорусских тарантулов. Это пауки, которые могут вырасти до размеров с человеческую ладонь. 


В деревню тарантулы приходят из леса – он буквально в 200 метров от нее. Но почему они это делают – не ясно. Особенно потому, что этот вид пауков в принципе очень пуглив и просто сидит в своей норе. В Ударном волонтеры прочесывают окрестности небольшими группами. Ищут гнезда, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов. Пока пауков просто ловят на приманку и закрывают в банке, чтобы потом показать ученым.

 
Теги: Новости
 
 
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Всем, у кого есть арахнофобия, лучше не читать эту новость и не ездить в ближайшее время в Гомельскую область. Жители одной из деревни этого региона говорят, что...
 
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