В Вороновском районе горела хозяйственная постройка





21.09.2018 в 17-13 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Дайнова Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

Пожары в природных экосистемах

За сутки зарегистрировано 1 загорание сухой растительности на площади 0,05 Га (Вороновский район). С начала года зарегистрировано 184 случая загораний сухой растительности на общей площади 68,13 Га, 45 лесных пожаров на общей площади 82,59 Га и 2 торфяных пожара на общей площади 3,9 Га.