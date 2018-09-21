Главврач Слуцкой ЦРБ пошёл на повышение





Александр Линкевич покинул должность главного врача Слуцкой центральной районной больницы, которую занимал чуть больше года. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации медучреждения.

Информация о руководителе удалена с сайта Слуцкой ЦРБ, его обязанности в настоящий момент осуществляет заместитель.

Как стало известно SG, Александр Линкевич перешёл на должность главного врача Минской областной клинической больницы в Боровлянах.





cкриншот с сайта МОКБ

«Я абсолютно не карьерист, никогда не рвался к громким должностям. Просто мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Когда меня пригласили возглавить Слуцкую ЦРБ, я понял, что мне интересна эта работа», — поделился Александр Александрович в интервью SG от 30 августа 2017 года.



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