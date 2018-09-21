ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главврач Слуцкой ЦРБ пошёл на повышение

22.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Главврач Слуцкой ЦРБ пошёл на повышение

Александр Линкевич покинул должность главного врача Слуцкой центральной районной больницы, которую занимал чуть больше года. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации медучреждения. 

Информация о руководителе удалена с сайта Слуцкой ЦРБ, его обязанности в настоящий момент осуществляет заместитель. 

Как стало известно SG, Александр Линкевич перешёл на должность главного врача Минской областной клинической больницы в Боровлянах. 

Главврач Слуцкой ЦРБ пошёл на повышение

   cкриншот с сайта МОКБ

«Я абсолютно не карьерист, никогда не рвался к громким должностям. Просто мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Когда меня пригласили возглавить Слуцкую ЦРБ, я понял, что мне интересна эта работа», — поделился Александр Александрович в интервью SG от 30 августа 2017 года. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Линкевич покинул должность главного врача Слуцкой центральной районной больницы, которую занимал чуть больше года. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект развития Белорусско-Российского университета в Могилеве одобрен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика