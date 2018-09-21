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Барановичский горисполком подал апелляционную жалобу, чтобы выселить супругов Дребезовых из барака
22.09.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
История четырехлетней борьбы пенсионеров Леониды и Юрия Дребезовых за собственное жилье продолжается.
Леонида и Юрий Дребезовы в своем доме.
Квартиру в доме барачного типа на улице Орджоникидзе, 9 супруги получили более 50 лет назад. Долгие годы Леонида и Юрий Дребезовы, как и другие жильцы бараков, жили в ожидании того, что рано или поздно им дадут новое жилье. Все эти годы они
Весной 2014 года горисполком принял официальное решение о признании бараков ветхим жильем, и старые дома начали сносить. Жильцам предлагали
Нынешним летом горисполком обратился в суд Барановичского района и города Барановичи с иском о принудительном выселении Дребезовых. Суд принял решение 6 августа:
Пенсионеры, как и в прошлый раз, надеются на лучшее, хотя внутренне готовы к любому исходу. И настроены решительно.
– Не хочет власть сдаваться, но и мы уступать не станем. Если в Бресте решение Барановичского суда отменят, мы будем обращаться в Верховный Суд. Мы уже столько преодолели, так что пойдем до конца, – говорит Юрий Дребезов.
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История четырехлетней борьбы пенсионеров Леониды и Юрия Дребезовых за собственное жилье продолжается. Леонида и Юрий Дребезовы в своем доме. Квартиру в доме...
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