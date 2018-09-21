Барановичский горисполком подал апелляционную жалобу, чтобы выселить супругов Дребезовых из барака

История четырехлетней борьбы пенсионеров Леониды и Юрия Дребезовых за собственное жилье продолжается.



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Леонида и Юрий Дребезовы в своем доме.

Квартиру в доме барачного типа на улице Орджоникидзе, 9 супруги получили более 50 лет назад. Долгие годы Леонида и Юрий Дребезовы, как и другие жильцы бараков, жили в ожидании того, что рано или поздно им дадут новое жилье. Все эти годы они благоустраивали свой дом , украшали двор.

Весной 2014 года горисполком принял официальное решение о признании бараков ветхим жильем, и старые дома начали сносить. Жильцам предлагали переселиться в арендные квартиры или получить денежную компенсацию. Многие согласились на условия горисполкома. Только супруги Дребезовы отказались. Их не испугали даже угрозы о принудительном выселении в судебном порядке. И все эти годы единственная семья продолжала жить в бараке.

Нынешним летом горисполком обратился в суд Барановичского района и города Барановичи с иском о принудительном выселении Дребезовых. Суд принял решение 6 августа: иск исполкома не удовлетворили. Это стало для пенсионеров пусть маленькой, но победой. Однако, как стало известно Intex-press, Барановичский горисполком подал апелляционную жалобу на решение суда и теперь судьбу Дребезовых будет решать Брестский областной суд.

Пенсионеры, как и в прошлый раз, надеются на лучшее, хотя внутренне готовы к любому исходу. И настроены решительно.

– Не хочет власть сдаваться, но и мы уступать не станем. Если в Бресте решение Барановичского суда отменят, мы будем обращаться в Верховный Суд. Мы уже столько преодолели, так что пойдем до конца, – говорит Юрий Дребезов.