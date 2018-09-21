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Захарова: Россия и Беларусь не просто друзья или коллеги – братья
22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь являются не просто друзьями, а братьями, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает агентство
Она отметила, что страны очень тесно контактируют друг с другом, и поэтому, по ее мнению, более уместно называть белорусов «братьями», а не «коллегами» или «друзьями».
«Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», – сказала Захарова.
Российский дипломат подчеркнула, что Москва и Минск действительно реализуют свои отношения на практике.
Накануне в Сочи
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По словам официального представителя российского МИД, страны очень тесно контактируют друг с другом, и поэтому более уместно называть белорусов именно так.
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