Захарова: Россия и Беларусь не просто друзья или коллеги – братья

Россия и Беларусь являются не просто друзьями, а братьями, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает агентство «Sputnik Беларусь» .

Она отметила, что страны очень тесно контактируют друг с другом, и поэтому, по ее мнению, более уместно называть белорусов «братьями», а не «коллегами» или «друзьями».

«Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», – сказала Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что Москва и Минск действительно реализуют свои отношения на практике.