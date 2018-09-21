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Захарова: Россия и Беларусь не просто друзья или коллеги – братья

22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Россия и Беларусь являются не просто друзьями, а братьями, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает агентство «Sputnik Беларусь».

Она отметила, что страны очень тесно контактируют друг с другом, и поэтому, по ее мнению, более уместно называть белорусов «братьями», а не «коллегами» или «друзьями».

«Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», – сказала Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что Москва и Минск действительно реализуют свои отношения на практике.

Накануне в Сочи состоялась встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты говорили, в частности о сельском хозяйстве и энергетике. Лукашенко вручил своему российскому коллеге несколько коробок с надписью «Республика Беларусь», однако что внутри, неизвестно. На встрече Путин отметил необходимость «доурегулировать» некоторые вопросы. В свою очередь белорусский лидер выразил уверенность, что до конца года практически все вопросы удастся «развязать».



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Теги: Минск
 
 
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По словам официального представителя российского МИД, страны очень тесно контактируют друг с другом, и поэтому более уместно называть белорусов именно так.
 
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