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На 53 году ушёл из жизни Анатолий Капский
Новости Беларуси. 22 сентября в возрасте 52 лет скоропостижно скончался председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Об этом сообщается сайте ФК БАТЭ.
«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен», –
Сердце Анатолия Анатольевича остановилось в 11:00.
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Новости Беларуси. 22 сентября в возрасте 52 лет скоропостижно скончался председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Об этом сообщается сайте ФК БАТЭ. «О вкладе...
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