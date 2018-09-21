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Умер Анатолий Капский

22.09.2018 13:18 — Разное | БДГ  
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Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский умер на 53-ем году жизни 22 сентября.

Об этом сообщает сайт m.by.tribuna.com.

По информации официального сайта БАТЭ, смерть наступила в 11:00.

«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ - его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал - и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться», - говорится на сайте ФК.

Когда Капскому было 20 лет, у него обнаружили рак, в 1987 году прошел курс химиотерапии, в 1999 произошел рецидив. После этого 8 курсов химиотерапии было пройдено за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, после которой пребывал в трехдневной коме, пишет Трибуна.

 
 
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Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский умер на 53-ем году жизни 22 сентября. Об этом сообщает сайт m.by.tribuna.com.
 
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