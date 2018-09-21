"Беларусь", да не наша: чем кончилась охота за пианино для Лукашенко

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Услышав о фортепиано под маркой "Беларусь", которое впечатлило президента, Sputnik вспомнил свою поездку в Борисов на знаменитое предприятие музыкальных инструментов и рассказы местных мастеров о том, что пианино они не выпускают с 2006 года.





А следом пришла новость , что борисовскую фабрику, где, собственно, и собирали знаменитые инструменты под маркой "Беларусь", и вовсе готовят к банкротству.





Так кто же и где собрал инструмент, звучание которого вчера высоко оценил Александр Лукашенко?





Вышли почти на охоту

Из сообщения пресс-службы белорусского президента было известно лишь то, что инструмент собрали в Минске в основном из импортных деталей. СМИ, которые присутствовали на презентации, потом добавили, что производитель — ООО "Фабрика фортепиано".





Предприятие, согласно данным единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей, было зарегистрировано в мае этого года. Телефонов в открытом доступе найти не удалось, поэтому пришлось ехать по указанному в регистре юридическому адресу.





Администратор в офисном здании, услышав о "Фабрике фортепиано", направила корреспондентов Sputnik… в охотничий магазин. Корреспонденты удивились, а вот в магазине вопросу о музыкальном предприятии – нет, и помогли найти руководство предприятия.





Пока идет ремонт

Само предприятие расположено в старом административном здании неподалеку от офиса. Делит площади с почтой и продуктовым магазином. Пока в помещении идет ремонт. Однако Максим Кравцов, который накануне представлял инструмент президенту, согласился ответить на несколько вопросов.





Он рассказал, что пока собраны два инструмента. Оба вручную, однако в перспективе производство будет механизировано.





На производство первых образцов ушло больше месяца. И — да, подтвердил он, инструменты собирали в основном из импортных деталей.





"Много импортных деталей было и в старых борисовских инструментах, просто мало кто про это знает. Борисов закупал механику и сукно в Австрии. Резонансная ель, которая у нас не растет и из которой делается дека, закупалась в Архангельской области. То есть до 90% деталей, из которых собиралось борисовское пианино, закупалось за пределами республики. Сейчас мы пошли по этому же пути", — пояснил Кравцов.





По его словам, для новой модели пианино "Беларусь" выбирали узлы, которые знакомы белорусским мастерам.





"Какие-то детали закупаются в Германии, какие-то — в Австрии. Тяжелые элементы, например, чугунную раму, на которой крепится инструмент, привозим из Китая", — пояснил специалист.





При этом он еще раз напомнил о том, что пианино собирали вручную, а ручной труд, сборка и регулировка всех узлов составляют основную стоимость инструмента.





Команда

По словам Кравцова, предприятие создавалось на базе коллектива ремонтников и реставраторов пианино и роялей.





"10 человек, которые работают с 90-х годов. На базе этого коллектива и создавалась фабрика. Кто-то из них раньше работал на Борисовском заводе музыкальных инструментов, кто-то сам по себе. Но сейчас их всех объединили под одной крышей, чтобы они делали эти инструменты", — рассказал он.





В перспективе штат будет расширен. Признанные мастера – люди в возрасте, а на предприятии намерены растить смену, специалистов, которые смогут создавать достойные инструменты.



