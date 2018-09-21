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Папа Франциск прибыл с пастырским визитом Литву

22.09.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Папа Римский Франциск отправился в субботу, 22 сентября, с апостольским визитом в Литву, Латвию и Эстонию.



Папа Римский Франциск прибыл в субботу с пастырским визитом в Литву, где будет находиться два дня. Затем глава Римско-католической церкви отправится в Латвию и Эстонию. В Вильнюсском аэропорту у трапа самолета папу Франциска встретила президент Литвы Даля Грибаускайте. Сегодня понтифик встретится с молодежью на Кафедральной площади в Вильнюсе. В воскресенье в каунасском парке Сантака Папа Франциск примет участие в святой мессе, в которой – как ожидается – будет участвовать 150 тыс. человек. В 1993 году здесь отправил богослужение Папа-поляк Иоанн Павел II.

Пролетая над Польшей по пути в Вильнюс, Папа Франциск направил телеграмму президенту Анджею Дуде, в которой передал полякам сердечное приветствие и заверил о молитвах за Польшу. «Уверяю вас в моей молитве за вашу страну и ее жителей. Молюсь о Божьем благословении вашей страны, о мире и радости для вас», - написал папа римский. 

Нынешняя поездка Папы Римского Франциска приурочена к 100-летию независимости, отмечаемой в этом году Литвой, Латвией и Эстонией. 

На встречу папой в Литву отправляются 2 тысячи белорусских католиков. 

 
 
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Папа Римский Франциск отправился в субботу, 22 сентября, с апостольским визитом в Литву, Латвию и Эстонию.
 
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