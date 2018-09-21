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В Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей новостей на государственном телевидении
Журналистка Виам Аль-Дахил стала первой женщиной в Саудовской Аравии, которой доверили быть телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении, сообщает
Она вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya.
Появление ведущей на государственном телевидении — знаковое событие для такой консервативной страны как Саудовская Аравия.
Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia,
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Журналистка Виам Аль-Дахил стала первой женщиной в Саудовской Аравии, которой доверили быть телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении,...
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