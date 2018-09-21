Умер председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский

Анатолий Капский был неизменным руководителем клуба с 1996 года, когда его решили возродить. С ним клуб очень быстро занял прочные позиции в чемпионате страны и пробился в еврокубки. БАТЭ 14 раз выигрывал золотые медали чемпионата Беларуси и в последние 12 лет подряд остается лидером.