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Умер председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский
Ему было 52 года. Как сообщает Прессбол, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Анатолий Капский был неизменным руководителем клуба с 1996 года, когда его решили возродить. С ним клуб очень быстро занял прочные позиции в чемпионате страны и пробился в еврокубки. БАТЭ 14 раз выигрывал золотые медали чемпионата Беларуси и в последние 12 лет подряд остается лидером.
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Ему было 52 года. Как сообщает Прессбол, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
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