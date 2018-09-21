ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп потребовал от ОПЕК «немедленно снизить цены на нефть»

22.09.2018 12:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем ближневосточные государства, без нас стабильность в регионе вряд ли сохранится надолго, и, тем не менее, они все продолжают повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!», - написал Трамп.

Как сообщается на сайте биржи ICE, цена фьючерсов на нефть марки Brent составила $79 за баррель.

В последние несколько месяцев американский лидер подверг ОПЕК резкой критике.

По данным Reuters, рост цен на бензин в США может стать головной болью для Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, ставя под сомнения заявления республиканцев о том, что снижение налогов и отказ от лишнего федерального регулирования помогли стимулировать рост экономики США.

В июне страны ОПЕК договорились увеличить объем добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн барр. в сутки. Как заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, фактически нефтедобыча составит 600 тыс. барр. в сутки, потому что «несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер Анатолий Капский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика