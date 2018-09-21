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Могилевский чиновник через Твиттер предложил выбрать, что нужнее городу

22.09.2018 12:27 — Разное | Партизан  
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Андрей Кунцевич обратился напрямую к людям, сообщает mspring.online



Заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич опубликовал в своем Твиттер-аккаунте опрос, в котором предложил могилевчанам выбрать объекты социальной инфраструктуры, которые они хотели бы включить в Инвестиционную программу на 2019 год.

Среди вариантов — новый родильный дом в городской больнице, футбольный манеж, новая школа в Казимировке или все перечисленное.

На момент публикации материала в опросе приняло участие 239 пользователей. Не считая популистского варианта про “все перечисленное”, большинство проголосовало за роддом, на втором месте оказалась новая школа в Казимировке. Футбольный манеж, судя по опросу, стал наименее востребованным.

На вопрос известного блогера Антона Мотолько, будут ли как-то в реальной жизни учитыватсья результаты голосования, Кунцевич ответил, что это изучение общественного мнения:

“Основная задача — узнать мнение людей. Своеобразная экспертиза перед принятием управленческого решения с возможным учетом результатов”, — прокомментировал свою публикацию чиновник.

В 2018 году в Инвестиционную программу утвердили 27 объектов. На проектирование и строительство объектов предусматривало выделить 13 564 027,6 рублей.


 
 
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Андрей Кунцевич обратился напрямую к людям, сообщает mspring.online
 
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